Выяснилось, где живут самые глупые грабители в мире

Мир

Эта невероятная история произошла в бельгийском городе Шарлеруа 20 октября. Как сообщает BBC, шестеро молодых ребят решили ограбить небольшой магазин электронных сигарет на окраине. Они вошли в лавку и объявили о своем намерении ее владельцу.

Дидье (так зовут хозяина магазина) не растерялся. Он стал объяснять грабителям, что они пришли рано. «Сейчас три часа дня. Кто в такое время грабит? Денег в кассе почти нет. Приходите вечером», — сказал Дидье.

По словам хозяина магазина, общение с незваными гостями продолжалось 14 минут. Они потолкались, потом хотели забрать что-то с прилавка, но он опять сказал им, что грабить лучше вечером. И парни ушли.

Дидье тут же позвонил в полицию. Там его выслушали и сказали: «Второй раз не придут. Что они, совсем идиоты?! Присылать никого не станем».

Но грабители вернулись! В 17:30 они снова вошли в магазинчик. Дидье заявил им: «Еще не время! Я еще кассу не снял. Приходите через час, к закрытию». Парни снова ничего не взяли. В 18:30 они наведались к Дидье как по расписанию! Но теперь их уже ждали полицейские. Пятерых арестовали, одному удалось убежать.

«Это смех какой-то. Это, пожалуй, худшие грабители в истории Бельгии», — считает Дидье.

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