«Держу кур и работаю в огороде»: 66-летняя украинка вошла в сотню самых вдохновляющих женщин мира

Житейские истории

В этом году в списке представительницы более 60 стран, их возраст — от 15 до 94 лет. В нем — всемирно известная писательница Исабель Альенде, бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, дочь Билла Клинтона Челси. Отметим, что места в этом рейтинге не распределяются, а список обладателей почетного статуса составлен в алфавитной последовательности. Но, согласитесь, попасть в первую сотню женской половины современного человечества — успех неоспоримый.

Наше эксклюзивное интервью прошло в николаевском ресторане, где Лариса Григорьевна Михальцова делала предварительный заказ, чтобы отметить с друзьями знаменательное событие в своей жизни. Как в видеоролике Би-би-си и на фото в глянцевых журналах, моя собеседница — жизнерадостный, оптимистичный человек, излучающий позитив.

— Лариса Григорьевна, вы отдали много лет преподаванию в музыкальной школе, и вдруг такой поворот в жизни — занятие модельным бизнесом. Как так вышло?

— Предложения от различных модельных агентств, в том числе и киевских, поучаствовать в фотосессии были еще в молодости. Но тогда я только поступила в консерваторию, вышла замуж… Однако модельный бизнес меня «догнал» три года назад, когда мне уже было 63.

В 2015 году, когда я играла на баяне в ресторане, ко мне подошли три незнакомые девушки и спросили: «Вы знаете, на кого похожи?» И показали фото известной фотомодели Кармен Делль’Орефиче. Предложили поучаствовать в фотосессии для журнала. Поначалу я отказалась. Спустя полгода, накануне 8 марта, снова позвонили из журнала. Первая фотосессия была с фотографом Николаем Яковлевым (я его называю «Николай I»). В ход пошли все наряды, которые я принесла с собой. Тогда впервые появилась на обложке с баяном, а в журнале был яркий разворот с моими фото.

Немного позже участвовала в программе «Искусство жить» с топ-стилистом Дмитрием Винокуровым. С его легкой руки я оказалась на обложке журнала «Долорес». А затем — съемка во Франкфурте в шоу «Сбережем мир», организованном компанией WELLA. Это грандиозное представление с призывом сохранить планету имело три части.

В первой на подиум выходили прекрасные девчонки на высоких каблуках в стилизованных костюмах из… мусорных пакетов, пластиковых бутылок. Вторая группа девочек шла в ярких нарядах — они символизировали красоту только родившегося мира. Третья волна из двадцати человек, где я — единственная возрастная модель, символизировала обновленное человечество и необходимость сохранить мир, экологию, все живое. Мне предложили надеть бежевый костюм и… розовые кроссовки.

— И на этом шоу произошло знакомство с Би-би-си?

— Я решила, что это просто одно из интервью. Но потом ребята из Би-би-си Евгений и Злата приехали ко мне в Калиновку, гостили двое суток. Изучали мой быт и даже пересчитали кур (смеется). Их у меня два десятка. Посмотрели мою работу в музыкальной школе с детьми. Были в восторге от артистизма учеников и моей нестандартной методики. А потом сняли ролик, который взорвал Интернет. А после Злата мне позвонила и сообщила, что я вошла в топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин по версии Би-би-си.

— Наверняка изюминкой во всем этом является игра на баяне. Вы начали играть с детства? Для девочки и женщины баян — инструмент довольно тяжелый.

— Нелегкий. Вообще, в детстве я мечтала быть врачом, чтобы вылечить любимую бабушку Марию. В десять лет родители отдали меня в детскую музыкальную школу, за что я им очень благодарна. Это было в Каховке (Херсонская область. — Авт.), где мы тогда жили. В семье до меня музыкантов не было. Мама Надежда работала главным бухгалтером завода, дед Иван — председателем колхоза, бабушка была домохозяйкой. А удочеривший и полностью заменивший мне отца отчим — завпроизводством на предприятии. Именно он привел меня в музыкальную школу к преподавателю-баянисту.

Проучилась я в ней шесть лет. Носить увесистый баян приходилось в школу и обратно на спине. Иногда выручала подружка. Она с удовольствием несла футляр с инструментом, чтобы все думали, что это она учится в музыкальной школе. Потом баян носили мальчики, которые пытались за мной ухаживать. Самым настойчивым оказался одноклассник Володя Михальцов, за него потом я вышла замуж. Правда, иногда Владимир Петрович, с которым мы уже идем по жизни 45 лет, говорит, что лучше бы я играла на флейте.

После школы окончила Херсонское музыкальное училище, а затем Институт искусств в Харькове (ныне это консерватория). Училась на отлично. Потом работала педагогом по классу баяна. В 50 лет вышла на пенсию и занялась воспитанием внуков. Думала, что к музыкальной жизни уже не вернусь. Даже продала свой любимый тульский заказной баян. Ноты раздарила. Но к прежней работе все же тянуло, и я вернулась к педагогике.



* «Было время, когда меня каждая новая морщинка приводила в ужас, — признается Лариса Михальцова. — А потом для себя вывела правило, что морщины — это «проекции извилин»

— Вы живете в селе Калиновка, которое в 20 километрах от Николаева. Как стали сельской жительницей?

— Дом в Калиновке мы всей семьей строили 25 лет. Все это время с мужем и двумя дочерьми жили в тесной двушке в Николаеве. Супругу, военному подполковнику в отставке, неожиданно дали просторную квартиру. И мы решили отдать ее семье младшей дочери Ирины. Перебрались в Калиновку. Кстати, я принимала активное участие в строительстве дома. В эту стройку вложила и силы, и душу. У нас 30 соток земли, на которых расположен огород и растут деревья (яблони, груши, сливы, персики и даже елки), есть большой виноградник. Пытаемся выращивать картофель, помидоры и другие овощи. Конечно, основную нагрузку на себя берет супруг. Но и я помогаю вскапывать, сеять, полоть, удобрять. А осенью из винограда делаем вино.

На работу меня подвозит супруг на машине, но иногда приходится добираться маршрутками.

— У вас две взрослые дочери и есть внуки.

— Дочери получили музыкальное образование: Марина — пианистка, Ирина — скрипачка. Но сейчас Марина живет и работает дизайнером на Кипре. Ведет активную общественную работу в сфере экологии: организовывает выставки, флеш-мобы. Мы в Калиновке иногда также субботники устраиваем — берем мусорные пакеты, грабли и идем спасать красоту. А Ирина — визажист, с мужем и дочерью живет в Барселоне.

Внуков у меня четверо. Трое мальчиков — Владимир, Федор и Глеб — и девочка Соня. Владимир уже окончил вуз и собирается открыть пиццерию. Все мальчишки увлекаются футболом, а пятилетняя Соня — балетом. Кстати, готовясь к поездке в Испанию, я начала брать уроки бальных танцев.

— Лариса, вы выглядите замечательно, очень активны. Наверное, фитнес или йога помогают?

— Просто веду активный образ жизни. Было время, когда меня каждая новая морщинка приводила в ужас. От пластической операции «спасли» отсутствие денег и повседневные заботы дома и на работе. Потом для себя вывела правило, что морщины — это «проекции извилин». И все стало на свои места. А еще быть в хорошей форме помогает работа в саду и огороде.



* Лариса Михальцова: «Чтобы быть в хорошей форме, я просто веду активный образ жизни»

— За сорок лет работы музыкальным педагогом у вас, наверное, были сотни учеников. Есть добившиеся успехов?

— Некоторые из них — преподаватели университетов. Мое любимое количество учеников в музыкальном классе — 13. Правда, сейчас их меньше. Обучать ребят мне доставляет истинное удовольствие. Они уже неоднократно побеждали во всеукраинских и международных конкурсах. В 2017—2018 годах мы получили два десятка дипломов первой и второй степени, завоевали три Гран-при. Мои лауреаты — Константин Лазаренко, Сергей Дуля, Вениамин Орлов.

Кстати, своих учеников я никогда не отправляю на концерт, если не уверена, что они полностью готовы, в том числе психологически, играть для большой аудитории. Не каждый это может. Знаю по себе, так как когда-то панически боялась сцены. Но потом преодолела себя, сначала выступала на улице, в библиотеке, на тематических вечерах, в той же Калиновке. Успешно выступают те, кто готов технически и психологически, кто рвется к сцене и жаждет победы.

— Сколько времени уделяете игре на баяне?

— Минимум два часа в день. Но если готовлюсь к концерту или конкурсу, то и четыре.

— У вас много предложений в модельном бизнесе?

— Сейчас немного, но это не беда. Лучше меньше, да лучше. Я сейчас работаю с николаевским фотографом Юлией Бояриной и очень довольна нашим сотрудничеством. Скоро свет увидит новая фотосессия.



* Лариса Михальцова: «Пожелание современным женщинам: давайте вести себя так, чтобы мужчинам хотелось быть рядом с вами и проявлять свои лучшие качества — быть добрыми и сильными, надежными и стильными»

— А что самое трудное в работе модели?

— Молчать. Работать моделью — это молчать, терпеть и ждать результата. А поскольку у меня сорокалетний педагогический стаж, то я привыкла учить, общаться, а не молчать.

— Но все же вернемся к рейтингу Би-би-си. Что касается вдохновляющей женщины, то все ясно, а в чем выражается влиятельность?

— Я не знаю, чем руководствовались в Лондоне, отмечая в этом рейтинге меня, но, думаю, что это не та влиятельность, которая меня как-то возвышает над кем-то в плане карьеры или чем-то подобном. Скорее всего, это позитивное влияние на моих детей, учеников, подруг, на сверстников пенсионного возраста. Чтобы взяли с меня пример, занялись собой, попробовали себя изменить в лучшую сторону, пошли к визажисту и косметологу, начали соблюдать диету.

Как-то ко мне подошла молодая женщина с «моим» журналом и говорит: «Это вы? Спасибо вам. Моя мама тоже на пенсии и испытывала от этого дискомфорт. А прочитав статью о вас, пошла в парикмахерскую делать новую прическу, перестала просиживать за мыльными сериалами». Как это приятно слышать.



* Знаменательное событие Лариса Григорьевна решила отметить в ресторане с друзьями

— Вас иногда можно видеть с учениками на улице Соборной в Николаеве, где вы играете для прохожих.

— Надеюсь, дарим положительные эмоции тем, кто нас слушает.

Кстати, еще хочу обратиться к владельцам ресторанов и предложить свои услуги игры на баяне. Ведь доказано, что хорошая музыка улучшает аппетит.

— Ваши любимые цветы?

— Полевые. Но особенно мне нравится цветение… картофеля.

— У вас есть особая диета?

— Особой нет. Важен принцип: есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.

— Ваши любимые музыкальные произведения?

— У меня есть репертуар, который я называю «меню для души». Это произведения Баха, Вивальди, Генделя, Альбинони, два десятка вальсов и более десяти танго.

— Ваши впечатления о современном моделинге в целом?

— Из собственного опыта могу сказать, что везде, куда меня приглашали, я встречала доброжелательных и отзывчивых людей. Мне нравится то, что сейчас мир моделей становится все более разнообразным. Девочки совершенно разного возраста, телосложения.

Парикмахеры, стилисты, визажисты делают их привлекательными, творят чудеса. Поэтому надо действовать и верить в себя. Пожелание современным женщинам: давайте вести себя так, чтобы мужчинам хотелось быть рядом с вами и проявлять свои лучшие качества — быть добрыми и сильными, надежными и стильными.

Кстати, недавно «ФАКТЫ» рассказывали о 85-летней англичанке Триш Вагстафф, которая ради благотворительности каждый год принимает участие в каком-либо головоломном трюке. Ее последнее достижение — прыжок с парашютом.

Фото Юлии БОЯРИНОЙ

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