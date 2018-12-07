Армейский сухпаек с лечебным эффектом: в Украине создали уникальную технологию сушки продуктов

Наука и технологии

НОУ-ХАУ

— В любые порошковые супы или каши быстрого приготовления добавляются консерванты, стабилизаторы, загуститель, — говорит старший научный сотрудник Института теплофизики Национальной академии наук Украины доктор технических наук Жанна Петрова . — В детском питании (в том числе самом дорогом) содержится загуститель. А вот обезвоженные по нашей технологии сушки и превращенные в порошок продукты в консервантах или иной химии не нуждаются. При этом хранятся долго — официально срок годности один год (хотя на самом деле продукты остаются пригодными к употреблению как минимум вдвое дольше).

— Война подтолкнула нас к тому, чтобы создать на основе моей технологии сушки продуктов сухие пайки для армии, — продолжает доктор технических наук Жанна Петрова. — С виду это давно знакомая всем порошковая еда быстрого приготовления: залил кипятком — и через несколько минут борщ или суп, каша, пюре готовы к употреблению. Одно из важнейших отличий наших порошковых блюд в том, что в них нет ни грамма химии. Другая особенность: в овощах, фруктах, мясе и других продуктах, входящих в состав этих блюд, почти полностью сохранены полезные вещества.

Но и это не все: комплекс нашей порошковой еды относится к разряду функционального (то есть оздоровительного) питания. Рецепты составлены так, чтобы в борще или супе было оптимально сбалансированное содержание необходимых для организма человека веществ. Причем одни ингредиенты позволяют другим продолжительное время не разрушаться. Например, для сохранения каротина, который есть в моркови, мы на стадии подготовки к сушке соединяем этот овощ с продуктами, содержащими жир. Он выполняет еще одну функцию: позволяет каротину превратиться в организме в витамин А.

В свекле очень важно сохранить бетаин, ведь он имеет антиоксидантные свойства. Нам удается сберечь 98 процентов этого ценнейшего вещества. Секрет в том, что на стадии подготовки к сушке смешиваем свеклу с лимоном, ревенем, помидорами — овощами и фруктами, содержащими органические кислоты.

Важно знать, что бетаин разрушает холестериновые бляшки в организме человека на стадии их формирования. Так что свеклу желательно есть каждый день. В домашних условиях готовить ее нужно в кожуре, лучше запекать. Тогда удастся сохранить 70—80 процентов бетаина.



* Жанна Петрова: «Наши сухие пайки в семь раз легче тех, которые выдают сейчас бойцам на фронте»

— Сколько блюд входит в разработанный вами армейский сухпаек?

— Более 20. Благодаря этому можно организовать питание бойцов так, что в течение целой недели ни одно из блюд не будет повторяться. Скажем, в понедельник на завтрак солдаты приготовят из порошка овсяную кашу, на обед — борщ, гречку с мясом и наш уникальный фруктовый кисель, на полдник — тыквенную кашу, а на ужин — кукурузную кашу с мясом. Во вторник набор каш будет другим, а вместо борща солдаты сделают себе суп — гречневый, рисовый, пшеничный…

— Интересно, сколько ингредиентов в вашем борще?

— Шестнадцать: фасоль, пастернак, сладкий перец, морковь, укроп, петрушка, картофель, свекла, капуста и другие. У нас недавно были в гостях китайские коллеги. Мы угостили их борщом из порошка. Гости сказали: «Он такой же вкусный, как и тот, который мы ели вчера в ресторане!»

— Уже отправляли сухие пайки на фронт?

— Конечно. Сотрудники нашего института собирали деньги, мы закупали продукты, готовили сухпайки и передавали бойцам. Отклики неизменно были самыми лучшими. Другое дело, что нашей едой не стоит заменять обычные борщи, супы, каши, картофельное пюре, приготовленные на полевой кухне. Сухой паек, в том числе наш, предназначен для тех случаев, когда по тем или иным причинам невозможно питаться из армейского котла. Скажем, он пригодится снайперам, которые много часов проводят на замаскированных позициях, разведчикам во время выполнения боевого задания, бойцам на блокпостах или удаленных позициях…



* Сухой борщ до приготовления



* Чтобы превратить высушенные овощи в полноценный борщ, достаточно их залить кипятком

— Обращались в Министерство обороны Украины с предложением включить ваши пайки в армейский рацион?

— Да. К сожалению, ничего не вышло. Меня спрашивали: где в полевых условиях солдат возьмет кружку кипятка, чтобы растворить порошки? Замечание вроде бы правильное. Однако бойцы, которые питались нашими сухпайками, в один голос заявляли: солдат найдет возможность нагреть себе кружку воды — для этого достаточно поджечь таблетку сухого спирта (его выдают бойцам). Впрочем, некоторые военные рассказывали, что просто высыпали порошок в рот, запивали холодной водой и оставались сытыми и довольными.

Кстати, наши сухпайки легкие. Суточный паек, который сейчас выдают солдатам, весит три с половиной килограмма. А наш 500—700 граммов: в семь раз легче.

— Альпинисты неоднократно рассказывали в интервью «ФАКТАМ», что берут с собой в горы так называемые сублимированные, то есть обезвоженные мясо, каши, борщи — чтобы поклажа была легче. Ваши продукты подобны сублимированным?

— Из тех и других убрали влагу. В остальном они отличаются. Нужно понимать, что сублимация — это удаление воды с помощью вымораживания. Данная технология в девять (!) раз дороже нашей. Кроме того, в процессе сублимации значительная часть витаминов и других полезных веществ разрушается. А при использовании нашей технологии высушивания — почти полностью сохраняются.



* Технологии сушки, разработанная Жанной Петровой, не имеет аналогов в мире

— Насколько уменьшается вес продуктов, которые прошли сушку по вашей технологии?

— Более чем в десять раз. Например, морковь усыхает в 12 раз. Есть такое понятие «равновесная влажность». Это влажность окружающей среды. В климатических условиях Украины она составляет обычно 18—20 процентов. Мы высушиваем продукты до такой степени, что в них остается шесть—восемь процентов влаги.

— Благодаря чему удается обходиться при приготовлении порошковых блюд без консервантов?

— Все дело в технологии сушки, которая не имеет аналогов в мире. Нам впервые в мире удалось высушить и превратить в порошок ананасы и бананы. Мы бы не добились результата, если бы руководствовались расхожим мнением, что сушить продукты следует при относительно низких температурах — порядка 50 градусов. Ведь при этом активно развиваются микроорганизмы, и фрукты и овощи портятся. Наша технология позволяет не допустить этого. На ее основе был создан промышленный цех, который мы продали Вьетнаму. Там бананы (сразу от 140 до 200 контейнеров) на первой стадии сушки подвергаются в течение часа воздействию воздуха, нагретого до 100—120 градусов.

— Так ведь при такой температуре большинство витаминов разрушится!

— Они остаются невредимыми. Банан содержит около 80 процентов воды. Основная часть энергии нагретого до 100 градусов сухого воздуха идет на то, чтобы интенсивно высушивать влагу. Поэтому сам банан нагревается всего до 50 градусов. А значит, витамины остаются целыми. Поскольку сушка происходит быстро, микроорганизмы не успевают испортить плоды. После первой сушильной камеры они проходят обработку нагретым воздухом еще в двух камерах — с температурами 70 и 60 градусов. На выходе влажность плодов достигает шести—восьми процентов. Как я уже говорила, при таком содержании влаги в продукте плесень, грибки, бактерии не развиваются. Поэтому консерванты нашим превращенным в порошок овощам, фруктам и мясу не нужны.

— Знаете, если бы не война, мы, возможно, и не применяли бы мою технологию сушки для производства блюд быстрого приготовления, — продолжает Жанна Петрова. — Но порошки могут использовать не только военные, альпинисты или туристы в походе, но и офисные работники, водители, рабочие на стройках… Ведь наши продукты быстрого приготовления имеют даже лечебный эффект — благодаря тому, что необходимые организму вещества практически полностью сохранены и находятся в оптимальной пропорции.

У одного нашего коллеги из Луганска, который пошел добровольцем на фронт, обострилась язва желудка. Когда он приезжал в Киев, мы дали ему с собой сто пакетов каши быстрого приготовления. Он начал ее есть, и вскоре язва зарубцевалась. Есть результаты проверки, проведенной на группе людей. Мы передали Институту геронтологии АМН Украины партию тыквенной каши в порошке. Одна группа пожилых пациентов института ела обычную еду, другая — нашу кашу. В результате состояние здоровья людей из второй группы заметно улучшилось, тогда как в первой мало изменилось. Сейчас готовим для Института геронтологии еще одну партию порошковых продуктов.

— Вас приглашают на работу за рубеж?

— В нынешнем году я трижды ездила в Китай.

В Институте теплофизики рассказали, что составлен список из 200 докторов наук со всего мира, которых приглашают в Китай для научных консультаций. В первой десятке этого списка директор Института теплофизики академик Юрий Федорович Снежкин и Жанна Александровна Петрова.



* В Институте теплофизики создали уникальную бездымную печку для фронта

— Кстати, мы создали и уникальную печку для фронта, — добавляет Жанна Александровна. — Ее разработали в Институте теплофизики, когда началась война на Донбассе. Печка может работать на дровах, угле, торфе — практически на чем угодно. При этом потребление топлива низкое. Печка оснащена электромодулем, с помощью которого вырабатывается электроэнергия: солдаты могут подключить лампочку, зарядить мобильный… Но самое важное, что эта печь бездымная. Это очень важно для маскировки, а значит, сохранения жизни бойцов. «Буржуйка» оснащена приспособлениями, благодаря которым на ней удобно готовить и сушить вещи. Наш коллектив за собственные деньги построил сто таких печек и отправил их на фронт.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», продолжается перевод системы питания Вооруженных Сил Украины на натовские стандарты, однако не все в реализации этих планов проходит гладко.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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