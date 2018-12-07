В Украине ускорилось снижение цен на бензин и дизтопливо

Деньги

Наконец-то плавное снижение цен на заправках сменилось заметным их падением. Только за последние два дня литр бензина А-95 в среднем по стране подешевел на 64 копейки, а с начала месяца — на 70 копеек. Кроме того, за последние две недели литр сжиженного газа подешевел на 1 гривню.

В пятницу, 7 декабря, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составляет 30,86 грн, дизельного топлива — 30,60 грн, а сжиженного газа — 15,33 грн. При этом, как ранее сообщали «ФАКТЫ», есть все основания рассчитывать на дальнейшее, довольно существенное, снижение цены.

Стоит отметить, что, по словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, с учетом текущей ситуации на мировом топливном рынке и отечественном валютном рынке, потенциал для снижения стоимости горючего заметно вырос. По мнению эксперта, литр бензина и дизтоплива экономически обоснованно может подешеветь еще на 2−3 гривни. Во всяком случае до нового года стоимость этих видов топлива должна упасть до 30 гривен за литр или даже ниже.

Этому процессу способствует новая волна снижения мировых цен на нефть. В частности, баррель нефти марки Brent стоит уже 59,53 доллара. При том что всего два месяца назад нефть стоила 85 долларов. Более того, некоторые эксперты прогнозировали скачок стоимости нефти до 100 долларов за баррель.

Причиной очередного этапа снижения нефтяных котировок эксперты называют неопределенность с решением стран ОПЕК и России о сокращении объемов добычи «черного золота». Причем, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в этой организации, окончательное решение будет зависеть от позиции Москвы. Некоторые участники ОПЕК, в частности Иран, Ливия и Венесуэла, стремятся добиться для себя особого права не сокращать добычу нефти, что тоже вносит разногласия и не позволяет представителям ОПЕК утвердить окончательное решение.

Еще одним весомым фактором, влияющим на мировой нефтяной рынок, стала информация об увеличении разведанных запасов нефти в США. В частности, проведенная переоценка на одном из месторождений на юге США показала, что его запасы в 2,5 раза больше, чем предполагалось ранее. Они сейчас составляют 46,3 млрд баррелей нефти.

Стоит напомнить, что в последнее время Соединенные Штаты Америки существенно наращивают добычу нефти на своей территории. В США добыча сырой нефти уже превысила уровень 11 млн баррелей в сутки, и теперь США оспаривают у России титул крупнейшего производителя «черного золота».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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