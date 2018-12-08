Новый год-2019: в какую сумму обойдется праздничное застолье дома и в ресторане

Деньги

До встречи Нового года и Рождества осталось меньше месяца. Пора начинать подготовку к любимым праздникам и зимним каникулам. В этот раз в январе 2019 года нас ожидает шесть выходных дней. Кроме того, школьников раньше отпустят на каникулы — с 22 декабря 2018 года по 8 января 2019. А это значит, что и трат, связанных с праздниками, окажется больше, ведь все мы будем ходить в гости, накрывать столы, дарить подарки, посещать новогодние спектакли и шоу… «ФАКТЫ» прошлись по магазина и продуктовым рынкам, чтобы выяснить, сколько стоит встретить Новый год дома в кругу семьи либо в кафе, ресторане или на украинском курорте.

Блестящая скатерть, свечи и посуда с золотистым декором: как нужно украсить новогодний стол

Итак, подготовка к Новому году почти всегда начинается с составления меню праздничного стола и приобретения продуктов и напитков. Также нужно подготовить подарки для членов семьи и друзей. И, конечно же, отложить деньги на покупку елки и украшений для нее, обновок для себя и билетов на праздничные представления. На все эти приобретения, по мнению социологов, понадобится 12 тысяч гривен.

Правда, далеко не каждая семья может себе позволить такие траты. Так, согласно данным опроса Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, 76 процентов украинцев будут встречать год Желтой Земляной Свиньи дома, в кругу семьи. Если говорить о праздничном бюджете, то 32 процента граждан готовы выделить на покупку продуктов, спиртных напитков и подарков от 630 до 1700 гривен. При этом практически такое же количество людей (30,1 процента) заявили, что не смогут себе позволить потратить и 600 гривен. 22,3 процента опрошенных согласны израсходовать 1600 — 2000 гривен, а тех, кто планирует повеселиться на сумму от 2000 до 8000 гривен, всего 8,5 процента. И только 7,2 процента опрошенных смогут себе позволить праздничный бюджет, превышающий 5000 гривен. Нужно отметить, что показатели нынешнего года практически идентичны с прошлогодними.

Не удивительно, что готовиться к зимним каникулам и затяжным торжествам люди начали заранее, равномерно распределяя расходы и стараясь сэкономить, воспользовавшись акционными предложениями. Так, первыми о предновогодних скидках объявляют крупные сетевые супермаркеты, предлагая специальные цены на спиртные напитки и кондитерские изделия длительного хранения. Так, в сети «Ашан» и «Сильпо» цены на игристые вина и крепкий импортный алкоголь уже снизили на 15—30 процентов, в «Метро» и «Новус» привлекательные цены на конфетные наборы, икру и рыбные консервы, импортные алкогольные напитки…



* Крупные сетевые супермаркеты уже объявили о предновогодних скидках

Для новогоднего стола традиционно готовят закуски (салат оливье, маринованные овощи, сырные и мясные нарезки), в качестве основного блюда запекают мясо или рыбу (в это время верующие еще придерживаются Рождественского поста). В качестве гарнира на столе обычно картофель, на десерт — мандарины и выпечка.

Из напитков — шампанское, коньяк, водка, сладкая газировка. Накрывая стол, принято учитывать рекомендации астрологов, которые знают все о предпочтениях хозяина грядущего года. Так, наступающий 2019-й будет годом Земляной Желтой Свиньи. Астрологи утверждают, что Свинка — животное веселое и домашнее, поэтому на столе всего должно быть в изобилии.

Чтобы порадовать Свинку, важно правильно украсить праздничный стол. Например, выбрать блестящую скатерть, поставить свечи, элегантную посуду с золотистым декором.

Почем сейчас салат оливье: цены на продукты и напитки

Перед праздниками цены начинают повышаться, но сейчас еще можно выбрать основные продукты по обычным и даже акционным ценам. Так, на столичных рынках свинину для запекания предлагают по 130—150 гривен (в прошлом году перед Новым годом свинину продавали практически по такой же цене — 105—140 гривен). Говядина всегда дороже свинины на 15—20 гривен. Утки и гуси, которых принято готовить на Рождество, в среднем стоят 230—350 гривен за тушку (в декабре 2017 — 220—320 гривен). Средняя индейка обойдется в 470—630 гривен (год назад 380—520 гривен). Самый экономный вариант — замороженная курятина на оптовых рынках: бройлер обойдется в 63—80 гривен (в декабре 2017 года аналогичного веса курицу можно было купить за 55—65 гривен).

Главный салат Нового года, конечно же, оливье. С прошлого декабря некоторые продукты, необходимые для его приготовления, подорожали. Килограмм вареной колбасы стоит 110—140 гривен (в 2017-м — 95—100 гривен). Картошка обойдется в 8—12 гривен за кило (в 2017-м цена была аналогичной). Морковка и лук сейчас стоят 10—14 гривен за килограмм (в прошлом году — 8—13 гривен). Соленые огурцы — 40—60 гривен (вместо 25—35 гривен). Десяток яиц обойдется в 32—60 гривен (22— 44,5 гривни год назад). Банка зеленого горошка — около 18 гривен (по сравнению с прошлогодней цена увеличилась на 1,4 гривни). 400-граммовая пачка майонеза — 22 гривни 94 копейки (в 2017-м — 18 гривен 63 копейки).

Еще к празднику полагается приобрести мандарины. Самые «новогодние» фрукты уже на прилавках рынков и супермаркетов и продаются по прошлогодним ценам. Испанские и турецкие мандарины стоят 22—28 гривен за килограмм в магазинах, а на рынках цены выше — 26—35 гривен.

За год подорожал алкоголь. Сейчас в некоторых супермаркетах по акционным ценам бутылку итальянского игристого можно приобрести за 220—440 гривен (год назад было много аналогичных предложений по 180−360 гривен), без акций французское, итальянское или грузинское игристое вино стоит 280—470 гривен (в 2017 году — 190—380 гривен). Шампанское отечественного разлива значительно дешевле — от 68 гривен за бутылку (в 2017 году — от 65 гривен). Повысились цены и на импортное сортовое вино: теперь французское или чилийское обойдется не в 220—560 гривен, а в 290—740 гривен. Крепкий алкоголь также стал дороже: полулитровая бутылка водки стоит от 83 гривен, коньяка — от 130 гривен.



* Шампанское отечественного разлива подорожало не так значительно, как импортные игристые вина

Выросли цены на конфеты и торты, поэтому на сладкое к празднику придется потратить от 230 до 600 гривен (год назад — 200−400 гривен). Сэкономить можно, если отправиться за покупками в гипермаркет или на базу оптовой торговли, где цены ниже на 10−25 процентов и действуют предпраздничные акции.

В любом случае, чтобы накрыть стол для компании из шести человек, придется потратить 6240—8700 гривен (в прошлом году — 3300—4500 гривен, а в 2016-м — 2800−3700 гривен).

Во сколько обойдется новогодняя ночь в столичном ресторане и на курорте Буковель

Теперь о ценах на банкеты в ресторанах. В Киеве стоимость новогоднего праздника для одного человека стартует от 1700 гривен (довольно скромное кафе на окраине). По сравнению с прошлогодней сумма увеличилась на 500 гривен. В основном же цены колеблются в пределах 2700—8000 гривен. В стоимость входят праздничный стол, бутылка отечественного игристого вина и развлекательная программа с танцами. Если же хочется отметить в модном заведении, с деликатесами на столе, и насладиться выступлениями звезд отечественной эстрады, придется заплатить не менее 13 тысяч гривен с человека.

В загородных комплексах и на украинских курортах новогодняя ночь стоит значительно дороже, чем в столичных ресторанах и ночных клубах. Например, на горнолыжном курорте Буковель в одном из гостиничных комплексов клиент только за развлекательную программу в ресторане должен заплатить 16 тысяч 800 гривен. Банкет, номер в отеле и транспорт — отдельные статьи расходов. А праздник в пятизвездочном санатории Трускавца обойдется в 34 тысячи гривен (в прошлом году — 26 тысяч гривен). В сумму включены ночь в стандартном номере, развлекательная программа для одного ребенка и новогоднее шоу для двух взрослых.

О том, какие подарки готовят на Новый год в семьях украинских знаменитостей, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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