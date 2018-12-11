Новый год – 2019: какие подарки украинцы хотели бы найти под елочкой и сколько это стоит

Деньги

До встречи Нового года и Рождества осталось чуть больше двух недель. Важно учесть, что в этот раз в январе 2019 года нас ожидает шесть выходных дней. Кроме того, школьников раньше отпустят на каникулы — с 22 декабря 2018 года по 8 января 2019. А это значит, что и трат, связанных с праздниками, окажется больше. «ФАКТЫ» уже рассказывали, в какую сумму обойдется новогоднее застолье дома либо в кафе, ресторане или на украинском курорте. Но ведь немалая статья расходов связана и с покупкой подарков. «ФАКТЫ» выяснили, сколько надо потратить на подарки на Новый год, чтобы превратить для детишек любимые зимние праздники в настоящую сказку.

Для детей зимние праздники — это встреча со святым Николаем и Дедом Морозом. Малыши уже пишут им письма и ждут в гостьи с подарками. В столице довольно много агентств, предлагающих всем желающим визит доброго святого и сказочного дедушки. С прошлого года расценки изменились незначительно. Стоимость получаса работы актера составляет в среднем 500—700 гривен (год назад — 350−600 гривен), цена часа — от 800 до 1500 гривен. Есть и экономный вариант — 15-минутный визит святого Николая за 400 гривен (в 2017 — 250 гривен). Обычно в в сумму включен и символический подарок для ребенка и короткая развлекательная программа — знакомство, конкурс, игра, загадка, фото на память и вручение презентов.



* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Зимние праздники невозможны без подарков. По данным социологов, как и в 2017-м, в нынешнем году самыми желанными презентами опять стали деньги, ювелирные украшения, путевки и билеты на концерты, спортивные матчи или в кино. В этом мы ничем не отличаемся от европейцев, которые тоже хотят получать деньги и впечатления. Дарить своим близким украинцы и европейцы собираются парфюмерию, постельное белье и пледы, а также книги и сладости.



* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Если говорить о стоимости билетов, то, к примеру, билет на елку во Дворце «Украина» можно приобрести за 130—4800 гривен (год назад цены стартовали со 100 гривен и не превышали 4000 гривен), билет в Национальную оперу на балет «Щелкунчик» стоит не менее 340 гривен (но в кассе на сегодняшний день есть только билеты в партер по 2800 гривен), а на новогоднее шоу в Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (раньше ВДНХ) — от 470 гривен. Семейный билет в аквапарк обойдется в 630−885 гривен плюс траты в кафе на территории комплекса.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие подарки готовят на Новый год в семьях украинских знаменитостей.

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