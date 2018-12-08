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На Марсе дует ветер: NASA опубликовало доказательство
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало запись шума ветра на Марсе, которую передал на Землю зонд InSight. Отмечается, что запись была сделана незапланированно, в момент замера движений на планете.
Сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать звуковые колебания на Красной планете 1 декабря. Ученые оценили скорость «марсианского ветра» в 16−24 км в час.
Поскольку космический аппарат записывает низкочастотные звуки, ученым пришлось провести обработку записанного звука, чтобы он мог быть доступным для проигрывания обычными устройствами. В частности, частоту звука увеличили на две октавы.
Напомним, NASA посадило на Марс зонд InSight 27 ноября 2018 года. Зонд сел на плоскую равнину, известную под названием Elysium Planitia, рядом с экватором Красной планеты.
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