Наука и технологии

Нибиру ни при чем: конец света наступит в декабре 2018 года на три дня раньше

Многие сторонники теории заговора в последнее время говорят о том, что в декабре 2018 года на Земле наступит конец света, а уфологи связывают грядущий апокалипсис, который, по их словам, наступит 16 декабря, с планетой Нибиру. Об этом сообщают российские СМИ.

В то же время исследователь-энтузиаст из Голландии Фрэнк Хогербец заявил о гибели человечества 13 декабря.

Он уверен, что в ближайшие несколько дней на Земле произойдет землетрясение, способное уничтожить все живое. По словам специалиста, в это время Земля окажется между Венерой и Ураном, из-за чего гравитационное притяжение небесных тел может сдвинуть тектонические плиты, а это приведет к трагическим последствиям.

Исследователь уверяет, что мощность такого землетрясения почти на 90% превысит девятибалльное.

Стихийное бедствие будут ощущать жители всех уголков Земли, а случится это, по его словам, уже в ближайшие дни.

Свой прогноз голландец основывает на собственном индексе геометрии Солнечной системы (SSGI), являющимся «вычислением набора данных для определенного временного интервала значений, заданных конкретным геометрическим положениям планет, Луны и Солнца». Исследователь отметил, что через три года наблюдений ему стало понятно, что планетарная геометрия в Солнечной системе «приводит к увеличению сейсмичности».

Однако официальная наука опровергает это мнение, заявляя, что землетрясения не поддаются предсказанию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», апокалипсис может случиться раньше времени: «Звезда смерти» разорвет Землю на мелкие части.

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