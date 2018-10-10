Наука и технологии

Апокалипсис назначен на 16 декабря: Нибиру вступает в парад планет, который разорвет Землю

На прошлых выходных многие жители Московской области заметили в ночном небе необычный силуэт: затемненный круглый объект располагался сверху Луны и двигался с огромной скоростью в правую сторону. Об этом пишет 5tv.ru.

С рассветом космическое тело исчезло. Российские уфологи обменялись информацией с зарубежными коллегами: выяснилось, что подобные явления наблюдались и в других странах.

После анализа всех собранных фактов специалисты пришли к выводу, что очевидцы наблюдали ночью приближающуюся «Звезду смерти» — Планету Х (Нибиру).

По словам уфологов, появление Нибиру было связано с тем, что она выстраивается в «апокалиптический парад планет», который произойдет уже 16 декабря 2018 года.

«Парад» — явление, когда все планеты выстроятся в одну линию и будут в ней находиться в период с 15:14 до 15:37 по Киеву.

При этом никто из специалистов не может точно сказать, как это явление окажет влияние на Землю.

В то же время очень многие уверены в том, что парад планет приведет к Апокалипсису.

Причина проста: так как планеты выстроятся в одну линию с Солнцем, то их магнитные поля буквально будут накладываться друг на друга, в результате чего произойдет искажение гравитационного взаимодействия. Предполагается, что в итоге сильно изменится вес Земли и всего, что на ней присутствует.

Так как гравитационный баланс нашей планеты будет нарушен, то давление на стыках литосферных плит сильно увеличится, что приведет к значительному ускорению их движения. Если в среднем литосферные плиты двигаются со скоростью 3−7 см в год, то из-за парада планет этот показатель может составить и 20 см, в результате чего произойдут природные катастрофы.

Еще большую опасность представляет то, что в параде планет будет присутствовать Нибиру, находящаяся рядом с Землей. Она станет буквально разрывать нашу планету, что ускорит процесс начала землетрясений и пробуждений крупнейших вулканов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», злобные пришельцы с Нибиру сбросили на Землю первые энергетические бомбы.

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