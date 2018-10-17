Наука и технологии

Апокалипсис раньше времени: неизбежный конец света наступит для землян до декабря

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2018 года многие уфологи ожидали появление парада планет, в ходе которого Нибиру может разорвать Землю, используя сила притяжения других небесных светил.

Но на днях многие ученые заметили, что некоторые из указанных небесных светил уже сейчас присутствуют на своих «апокалитических» позициях, пишет KTelegram.

Они допускают, что виной этому — Нибиру, которая проявила невиданную агрессивность и выстроила апокалиптический парад планет раньше времени.

По данным исследователей, Планета Х заблаговременно перешла все орбиты и показалась в ясном небе среди облаков. Ей компанию составили несколько Светил, среди которых Солнце и Венера. Именно между ними может начаться «битва энергетических полей», организованная Нибиру.

«Судя по месту в направления линии звезд и планет, получается, что Земля может стать полем, на котором пройдет игра в „космический футбол“ астероидами. Это реально может произойти, если парад планет закончится столкновением любых ее участников», —подчеркивает уфолог.

Пока ученные спорят о возможном конце света, пользователи сетей вовсю комментируют вероятное наступление апокалипсиса.

«Почему именно наша галактика награждена этой тайной Нибиру», «Не вижу причин нервничать, подумаешь очередная сказка», «Что-то происходит, вот только что это к сожалению неясно»,— пишут пользователи.

В свою очередь, ученые с сожалением констатируют, что грядущий конец света, к сожалению, неизбежен: уже сейчас во всех уголках Земли можно наблюдать планеты, выстраивающиеся в зловещий парад. Невидимой пока что остается только Нибиру, которой удается маскироваться при перемещении, и которая готовит под прикрытием свои зловещие операции по уничтожению нашей планеты и дальнейшей ее колонизации.

Напомним, что «Звезда смерти» начала на днях безжалостную бомбардировку Луны астероидами, и следующей ее целью наверняка станет Земля.

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