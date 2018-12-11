Цена сжиженного газа в Украине опустилась ниже 15 гривен

Деньги

На мировом нефтяном рынке происходят события, которые в перспективе могут отразиться и на стоимости горючего в Украине. В прошедшие выходные представители стран ОПЕК и России таки приняли решение о сокращении объемов добычи «черного золота». С 1 января 2019 года объем нефтедобычи этих государств сократится на 1,2 млн баррелей в сутки.

После принятия такого решения стоимость нефти начала постепенно расти, продолжалось это не долго. По состоянию на утро 10 декабря, нефтяные котировки вновь опустились до уровня 60 долларов за баррель нефти марки Brent. Цены на нефть снижаются из-за падения фондовых индексов по всему миру. В текущем году мировой фондовый рынок упал почти на 8% из-за беспокойства по поводу замедления доходов крупных корпораций и растущей угрозы для мировой экономики на фоне торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем. Кроме того, резкое увеличение темпов роста поставок нефти в этом году, особенно тремя крупнейшими мировыми производителями — Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Россией, заставило многих экспертов и участников рынка усомниться в том, что спрос на нефть будет достаточным, чтобы использовать образовавшиеся избытки «черного золота».

Такая ситуация на мировом рынке благоприятна для украинских автомобилистов. Горючее на заправках продолжает дешеветь. В частности, литр сжиженного газа уже стоит меньше 15 гривен, а цена бензина и дизтоплива приближается к 30 гривням. Во вторник, 11 декабря, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составляет 30,65 грн, дизельного топлива — 30,36 грн, а сжиженного газа — 14,93 грн.

Стоит напомнить, что, по прогнозам экспертов, до Нового года стоимость литра бензина А-95 и дизтоплива может опуститься ниже отметки в 30 гривен. При этом останется экономический потенциал для дальнейшего снижения цен еще на 1−2 гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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