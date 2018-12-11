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В Украине с 1 января взвинтят тарифы на отопление: опубликована инфографика
Национальная комиссия, занимающаяся регулированием сферы энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на отопление для 18 из 26 поставщиков тепла в Украине. Размер новых тарифов соответствует утвержденным по итогам открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти, утверждают в комиссии, сообщила в своем Facebook глава комиссии Оксана Кривенко.
По ее словам, необоснованного повышения тарифов удалось избежать, и процент роста не превысил роста стоимости газа (23,5%). Одновременно для потребителей бюджетной сферы тарифы даже снижены.
Размер увеличения тарифов варьируется от 12 процентов до 24 процентов в зависимости от поставщика и региона, а для компании «Коменергосервис» (Днепр) предусмотрено снижение тарифа на 2 процента.
Процедура утверждения растянулась на два дня — 11 декабря повышение коснулось еще шести украинских городов. Самое большой рост тарифов утвержден для потребителей тепла от МКП «Одесская теплоэлектроцентраль № 2» — 30%.
Отметим, что для тарифы коммунального теплопоставщика «Киевтеплоэнерго» повысятся на 22%.
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