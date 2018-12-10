Что делать, если в вашей квартире холодные батареи

Деньги

Несмотря на то что центральное отопление постепенно включают, остается немало нареканий на его качество. Нередко температура в квартирах настолько низкая, что люди вынуждены ходить дома в верхней одежде и спать под несколькими одеялами. В то же время тарифы на отопление со дня на день будут повышены по всей Украине — в связи с подорожанием газа. Причем новые тарифы в разных регионах будут существенно отличаться.

В частности, коммунальная теплопоставляющая компания «Киевтеплоэнерго» опубликовала новые тарифы по Киеву. Так, с 1 января 2019 года отопление подорожает на 22,3% - с 1354,78 грн до 1656,67 грн за Гкал для домов со счетчиками тепла. В домах, не оборудованных приборами учета, новый тариф составит 38,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц. Одновременно тариф на централизованное снабжение горячей водой предлагается повысить на 22,5% - с 80,59 грн до 98,76 грн за куб. м (при наличии подключенного полотенцесушителя) и с 74,52 грн до 91,34 грн за куб. м без полотенцесушителя.

А вот одесский горсовет намерен поднять тарифы на отопление для населения на 72% — до 53 грн за кв. м. Соответствующая информация от имени коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» размещена на официальном сайте. Согласно сообщению тариф на услугу по централизованному отоплению при отсутствии домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии (а таких домов в городе большинство) планируется поднять с 30,76 до 52,92 грн (на 72%) за метр квадратный. А тариф при наличии домовых и квартирных счетчиков тепла — с 1,229 тыс. грн до 1,889 тыс. грн (на 54%) за Гкал. Такое существенное повышение тарифов одесские власти объясняют тем, что природный газ подорожал на 23%, электроэнергия — на 18%, водоснабжение — в 2,1 раза. Кроме того, в 1,9 раза выросла средняя зарплата.

В тоже время в Харькове тариф собираются увеличить на 17,9%, в Житомире — на 12,6%, в Черкассах — на 22,1%, в Луцке — на 22,2%. Как видим, в зависимости от региона разница довольно существенная.

В сложившейся ситуации у многих возникает естественный вопрос: что делать, если, несмотря на то, что отопление формально подключено, счета за него приходят, а в квартире все равно холодно. Прокомментировать такую ситуацию «ФАКТЫ» попросили эксперта по энергоэффективности, менеджера энергосервисной компании Антона Ковалишина:

— Основной норматив, который должен соблюдаться в квартире, — температура воздуха от 18 до 21 градуса. Если она ниже 18 градусов, можно уведомить об этом представителя теплопоставляющей организации. Необходимо пригласить его, чтобы зафиксировал низкую температуру, и составить акт-претензию для пересчета платы за отопление. В случае, когда сотрудник организации не является, жители дома могут сформировать комиссию с участием представителя управляющей компании (бывшего ЖЭКа) и самостоятельно составить и направить поставщику тепла такой акт.

Хочу отметить, что, если в квартире меньше 12 градусов тепла, за отопление можно будет не платить вовсе. Кроме того, за каждый градус ниже 18 — минус пять процентов от суммы в платежках. К сожалению, процедура фиксации этих нарушений не очень удобная. Перерасчет можно получить в лучшем случае за неделю, и снова придется созывать комиссию.

Кроме того, шансы получить перерасчет уменьшаются ввиду оговорки в Законе «О жилищно-коммунальных услугах». Там указано, что перерасчет возможен «при условии осуществления собственником, балансодержателем дома мероприятий по утеплению помещений и мест общего пользования». А такие мероприятия в нынешних реалиях пока еще скорее исключение. Да и на момент визита представителя компании в здание температура может внезапно, на какое-то время, стать выше.

— Каковы причины низкой температуры в отапливаемом доме?

— Причин может быть множество. Это неутепленные стены, вмешательство соседей в систему отопления, ее неисправность, большие теплопотери на уровне всего дома за счет мест общего пользования, в частности подъезда, неутепленных инженерных коммуникаций и прочего. Может быть засорена солями старая радиаторная батарея, которую давно стоило бы промыть или заменить. А бывает, что некоторые соседи перекрывают у себя радиаторные батареи и греются за счет тепла соседних квартир. Все эти причины не зависят от поставщика тепла, поэтому и решать их необходимо на уровне дома, а не отдельных квартир.

Есть еще одна причина холода в доме — низкая температура теплоносителя по вине теплопоставляющей организации, местной ТЭЦ или котельной. И тут уже необходимо смотреть на температуру теплоносителя на входе в здание в зависимости от погодного графика. Когда на улице тепло, температура на входе в дом может быть в районе 60 градусов, в морозы — выше. Необходимо запрашивать у теплопоставщика температурный график и по нему сверять фактическую температуру теплоносителя на входе в дом до счетчика.

— Могут ли жильцы дома как-то самостоятельно повысить тепло в своих квартирах?

— Чтобы повысить температуру в доме и меньше платить за отопление, необходимо заняться энергосбережением и увеличением энергоэффективности. Начать нужно с того, что пригласить энергоаудитора, который выполнит комплексное энергетическое обследование здания и определит, какие мероприятия по утеплению или модернизации системы отопления для повышения комфорта и энергоэффективности необходимо выполнить, сколько энергии можно будет сберечь, в какую сумму эти мероприятия обойдутся, как быстро окупятся и где взять на них деньги. Это могут быть гранты, кредиты, энергосервис. И только после этого следует приступать к комплексной термомодернизации всего здания, а не утеплять отдельные квартиры. Утепление отдельных квартир поможет повысить температуру в помещениях максимум на 1−2 градуса и не приведет к экономии расходов на отопление, поскольку платят жильцы многоэтажки по общедомовому счетчику тепла, — подытожил эксперт.

Стоит отметить, что, как писали «ФАКТЫ», в последнее время все больше украинцев отказываются от центрального отопления в своих домах. Особенно если речь идет о новостройках. По данным экспертов, доля новостроек, в которых устанавливаются индивидуальные котлы для каждой квартиры, с 2016-го по 2018 год увеличилась с 59% до 66%.

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