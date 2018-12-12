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Миссия выполнима: NASA пригласило звезду баскетбола потрогать руками лунные камни
Космическое агентство США (NASA) пригласило американского баскетболиста Стефена Карри на экскурсию в Космический центр Джонсона, чтобы доказать высадку американцев на Луну. Об этом заявил представитель агентства Аллард Бойтель, сообщает The New York Times.
«Мы бы хотели, чтобы мистер Карри посетил лунную лабораторию в нашем космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне … У нас там хранятся сотни фунтов лунных камней», — сказал представитель NASA Аллард Бойтель.
Также представитель агентства добавил, что в лаборатории можно увидеть то, что удалось сделать 50 лет назад, и то, что делают сейчас, чтобы вернуться на Луну снова.
Ранее ряд СМИ сообщили, что известный американский баскетболист Карри во время подкаста «Winging It» и разговора с игроками Национальной баскетбольной ассоциации заявил, что он не верит в то, что американцы ступали на поверхность Луны.
«Мы когда-нибудь были на Луне? Я не думаю», — сказал Карри.
Напомним, что впервые на поверхность Луны приземлился космический корабль по программе «Аполлон» 20 июля 1969 года. Нил Армстронг, который был в этом корабле, стал первым человеком, который сделал шаг на поверхности Луны. Это достижение считают огромным скачком для всего человечества. До 1972 года на Луну по программе «Аполлон» НАСА отправило 9 миссий. На поверхность спутника Земли удачно приземлилось только 6 команд. В общей сложности за это время на Луне побывало 12 человек, которые отправляли НАСА. За время экспедиций астронавтам удалось собрать 381 кг лунных пород. Последняя миссия по программе «Аполлон» стартовала 7 декабря 1972 года, а вернулись астронавты на Землю 19 декабря 1972 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в NASA засняли самый опасный для Земли астероид.
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