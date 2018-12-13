Министерство ветеранов сможет системно отстаивать интересы защитников Украины, — Александр Третьяков

Политика

Тема тревоги нашей

Новое Министерство по делам ветеранов могло и не появиться под конец года, если бы не глава профильного парламентского комитета Александр Третьяков. Именно он инициировал создание важного для ветеранов ведомства, активно помогал процессу подготовки к его запуску, и, как говорится, «дожал» ситуацию в нужный момент, когда Кабмин вроде бы отказался от реализации этой идеи. Третьяков не устает говорить о значимости для государства эффективной системы соцзащиты ветеранов, ссылаясь на опыт развитых стран.

Благодаря совместной работе комитета, который он возглавляет, с волонтерами, активистами и представителями ветеранских организаций появились модель будущего министерства и курсы подготовки ветеранов к госслужбе. Согласно исследованию Института публичной политики и консалтинга, Александр Третьяков стал наиболее эффективным депутатом-мажоритарщиком среди избранных в Киеве. Это свидетельство того, что работа парламентария результативна не только в направлениях, которыми занимается комитет Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью. Но первый вопрос Третьякову касался все же темы, важнее которой сейчас для украинцев нет.

«Враг хорошо вооружен и он у наших границ. Поэтому никакого выбора нет: мы обязаны защищать страну»

— Александр Юрьевич, насколько, по вашему мнению, в нынешней ситуации целесообразно введение военного положения?

— Я поддержал введение военного положения в 10 областях Украины. Ведь произошел неприкрытый акт агрессии, и наше государство обязано ответить на этот вызов единством и полным осознанием угрозы. Мы должны быть готовы дать отпор. На сегодняшний день украинская армия — это серьезная сила, обученная противостоять врагу. Международное сообщество также обязано отреагировать решительно и заставить Россию нести ответственность за это и все преступления против Украины.

Вместе с тем я призываю всех быть сдержанными и решительными. Паника играет на руку агрессору. Истерики не помогут, поможет только сплоченность и ответственность.

Вспоминаю времена, когда был курсантом. В 1991 году во время путча ГКЧП было объявлено военное положение. В нашем военном училище в Киеве уже стояли заведенные БТРы, заряженные боевыми патронами, и розданы автоматы. Это было очень нервное ожидание. Мы, двадцатилетние, спорили в казарме: будем ли стрелять, если отдадут приказ? Тогда вместе с моими киевскими земляками и друзьями решили, что откажемся стрелять в безоружных мирных людей. Хотя и знали, что наказание за невыполнение приказа будет строгое.

Сейчас совсем другая ситуация. Враг у границ, и он хорошо вооружен. Поэтому никакого выбора нет: мы обязаны защищать страну. Гибридная война идет уже давно, но сейчас агрессор совершил нападение на наших моряков, уже не таясь. И в этой ситуации еще важнее сохранять спокойствие и быть готовыми к любому развитию событий.

— Министерство по делам ветеранов наконец-то создано. Что дальше?

— Да, период подготовки оказался довольно долгим, но усилия многих людей не прошли зря. Министерство возглавила Ирина Фриз, и я уверен, что у нее получится воплотить все задуманное.

Важной задачей нового министерства станет обеспечение надлежащего контроля за выполнением бюджетных программ в сфере социального обеспечения ветеранов, с чем мы регулярно наблюдали проблемы. Кроме того, ему предстоит серьезно упростить процедуры по оформлению документов и получению льгот — ведь все вопросы участников АТО будут решаться в одном ведомстве. Таким образом, государство сможет системно подойти к урегулированию проблемы социальной защиты ветеранов, военнослужащих и членов их семей, а также выработать единую стратегию в этом вопросе.

Я благодарен всем, кто поддерживал и реализовал эту идею. А это действительно множество людей — украинские политики, иностранные коллеги, ветераны, активисты и волонтеры, все, кто в команде Проектного офиса при нашем Комитете разработал и представил модель будущего министерства.

Знаете, в течение этого года не раз приходилось слышать инсинуации, что, мол, Третьяков создает министерство «под себя». Не обращал на это внимания, потому что моя мотивация в том, чтобы наши ветераны, наши защитники получили то внимание со стороны государства, которое они заслужили, проливая кровь и рискуя жизнью на фронте. Намерен и в дальнейшем помогать созданию эффективной, по лучшим международным образцам, системы соцзащиты ветеранов. Считаю это своим долгом как политика и гражданина.

— Почему для этого понадобилось создавать новое министерство?

— Как председатель профильного комитета я регулярно сталкивался с последствиями административного хаоса, который царит в сфере соцзащиты ветеранов войны. Большинство проблем, по моему мнению, возникает из-за отсутствия разумной системы управления и информирования. Люди часто просто не знали, в какую из более 20 инстанций обратиться, чтобы получить надлежащие услуги. Именно поэтому наш комитет инициировал создание Министерства по делам ветеранов, которое должно обеспечить работу с ветеранами по принципу «единого окна».

Идея создания такого министерства возникла у меня еще осенью 2016 года во время парламентских слушаний на тему госгарантий социальной защиты для участников АТО и Революции достоинства. После изучения международного опыта убедился, что единое министерство — самый эффективный путь к решению проблем ветеранов. Подобные ведомства существуют в США, Канаде, Австралии, Хорватии, ряде других стран, где ветераны получают полноценные внимание и защиту от государства.

Министерство по делам ветеранов будет заниматься социальной поддержкой, построением единой информационно-аналитической системы «Е-ветеран», обеспечением комплексной адаптации бывших участников боевых действий к мирной жизни, в том числе содействием трудоустройству и предпринимательской деятельности, помощью в восстановлении здоровья, формированием государственной политики в вопросе памяти ветеранов.

«Принцип моей работы в парламенте — нулевая толерантность к популизму»

— Для полноценной работы министерства ведь нужно еще набрать команду компетентных сотрудников…

— Я считаю, что аппарат нового министерства должен на 30—40 процентов состоять именно из ветеранов, ведь никто лучше них не знаком с реальными потребностями и проблемами защитников нашей страны. По такому принципу работают профильные министерства в США и европейских странах. С этой целью наш комитет инициировал программу «С фронта в министерство». В конце сентября текущего года слушатели второго курса подготовки ветеранов к госслужбе уже получили соответствующие сертификаты. С ними занимались лучшие преподаватели Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

По результатам двух волн обучения сертификаты получили 100 участников боевых действий из 11 областей Украины.

Среди них много неординарных личностей с интересными жизненными историями и, без преувеличения, выдающимися боевыми заслугами. Это и легендарные комбаты Олег Куцин из «Карпатской Сечи» и Андрей Янченко из 25-го батальона «Киевская Русь», и экс-руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ генерал-майор Геннадий Кузнецов, награжденный за личное мужество и героизм орденом «За мужество» III степени. Я искренне надеюсь, что наши ветераны, самоотверженно защищавшие страну на фронте, принесут пользу государству и в мирной жизни.

— Какого количества людей коснется деятельность нового министерства?

— На сегодняшний день в Украине более трех процентов населения — это ветераны войны, члены семей погибших и ветераны военной службы. Это почти 1,4 миллиона человек. В Украине более полумиллиона участников боевых действий — 350 тысяч украинских граждан, которые воевали и воюют на востоке страны, 91 тысяча афганцев, более 42 тысяч участников миротворческих операций. Очевидно, что государство должно в полной мере обеспечить их права и интересы.

Война, к сожалению, приносит невосполнимые потери. Она унесла жизни 4200 наших защитников. 7260 украинских граждан потеряли своих родных. Сейчас в Украине более 175 тысяч членов семей погибших (умерших) участников боевых действий. Более семи тысяч человек в результате войны на Донбассе получили инвалидность I—III группы. А всего в стране более 125 тысяч граждан с инвалидностью вследствие войны.

— В сферу ответственности парламентского комитета, который вы возглавляете, входят не только вопросы, связанные с ветеранами войны.

— По количеству поданных и принятых законопроектов наш комитет — один из наиболее активных и эффективных в парламенте. При том, что нам пришлось фактически с нуля создавать систему соцзащиты участников войны на востоке Украины и пострадавших участников Революции достоинства. Мы постоянно ее совершенствуем.

Уверен, что популизм — одна из страшнейших бед страны помимо войны. Поэтому основной принцип моей работы в парламенте — нулевая толерантность к популизму. Мы пишем и принимаем только такие законы, которые государство может реализовать.

Считаю хорошим результатом работы в парламенте принятие 36 законов и постановлений, авторами которых выступил я совместно с членами комитета. Среди них — законы об урегулировании предоставления статуса участника боевых действий воинам АТО/ООС, а также о предоставлении им социальных гарантий, о предоставлении статуса УБД участникам добровольческих формирований, реабилитации жертв коммунистических репрессий 1917—1991 годов, о предоставлении льгот пострадавшим участникам Революции достоинства и семьям Небесной сотни, об урегулировании выплат помощи людям с инвалидностью с детства, а также установлении инвалидности участникам войны на востоке.

Всего же Верховная Рада текущего созыва утвердила 41 закон по вопросам соцзащиты участников АТО/ООС и членов семей погибших. 17 из них инициировали я и члены нашего профильного комитета.

— Какие законодательные инициативы разрабатываете сейчас?

— Уже зарегистрирован законопроект о поддержке предпринимательской деятельности ветеранов.

Я помню времена, когда в первой половине 90-х уволился с военной службы и решил уйти в бизнес. Тогда, конечно, к этому побудила ситуация в стране и армии — нужно было искать способы кормить семью. Сейчас вопрос создания условий для ведения бизнеса ветеранами еще более важен. Ведь это хороший пример их адаптации к мирной жизни.

Данный законопроект предоставляет возможность использования пониженных размеров единого взноса на государственное соцстрахование для работающих ветеранов и созданных ими, а также членами семей погибших, предприятий. Он также призван стимулировать руководителей предприятий трудоустраивать участников боевых действий и членов семей погибших.

Автором законопроекта стала народный депутат, а ныне министр по делам ветеранов Ирина Фриз. Наш комитет его поддержал и намерен отстаивать в сессионном зале.

«Нам удалось добиться расширения финансовой самостоятельности Киева»

— Вы избирались по столичному мажоритарному округу. Как на районном уровне чувствуется влияние децентрализации?

— Уверен, что успех страны невозможен без сильного местного самоуправления. Благодаря децентрализации Киев также получил новые возможности для развития. Теперь 60 процентов налога на доходы физических лиц остаются в Киеве. С первых дней работы в парламенте я настаивал на том, что ¾ поступлений от налога с доходов физлиц должны оставаться в бюджете столицы. В 2016 году подобные нормы были введены правительством. Добиться такого расширения финансовой самостоятельности Киева было одной из моих целей, и мы ее достигли.

Помимо децентрализации залогом развития района являются инициатива граждан и слаженная работа местной и центральной власти.

Актуальные проекты мы определяем в тесном сотрудничестве с райадминистрацией и жителями, постоянный диалог с которыми ведется через общественные приемные. Как народный депутат я прилагаю все усилия, чтобы добиться необходимых объемов финансирования развития Святошинского района столицы из государственного и городского бюджетов.

Системная работа приносит результаты. Святошинский — один из лидеров развития среди районов столицы. С 2015 по 2017 год увеличивалось финансирование из горбюджета. Отдельные важные проекты и программы, не предусмотренные в городском бюджете, реализуются за счет дополнительного финансирования из государственного и городского бюджетов, которое может предоставляться по запросу депутата от соответствующего мажоритарного округа.

— Какого порядка эти цифры?

— В 2015 году из госбюджета было выделено пять миллионов гривен. В 2016 году — 17 миллионов гривен целевой субвенции, 20 миллионов гривен — в 2017-м. В текущем году — 105 миллионов гривен, и еще на 42,5 миллиона гривен увеличено финансирование района из горбюджета после моего обращения к мэру Киева Виталию Кличко.

Отдельным важным фактором позитивных изменений в Святошинском районе столицы стала Программа экономического и социального развития Киева. Например, благодаря дополнительному финансированию из государственного и городского бюджетов удалось добиться внедрения smart-технологий в обучении: 15 тысяч святошинских детей получили возможность использовать мультимедийные доски. Также в школах района появились новые компьютерные классы, отремонтированы ряд образовательных и здравоохранительных учреждений, реконструированы важные для района объекты.

Помимо этого в Святошинском районе действуют самый современный в Киеве Центр предоставления административных услуг и первый в столице единый Центр социальных служб. Тут киевляне могут получить около 100 социальных услуг по европейским стандартам. С начала работы центра в 2017 году его услугами воспользовались более 400 тысяч человек.

В 2018 году район вышел на второе место в Киеве по темпам развития образовательной инфраструктуры. За последние четыре года в образовательную отрасль района инвестировано более 300 миллионов гривен. Также район занимает второе место по темпам внедрения программы «Новая украинская школа». Реализуется комплексная программа развития инклюзивного образования, существенно увеличено количество школ и классов, где могут учиться дети с особыми потребностями.

В результате совместной работы с мэром Виталием Кличко в каждой второй школе района обновлена спортивная инфраструктура: стадион или спортивный зал. Только в этом году строятся семь футбольных площадок с искусственным покрытием, которое соответствует профессиональным футбольным стандартам. В начале сентября на территории Святошинского района был открыт крупнейший в Киеве пришкольный стадион, а всего в районе 22 современных футбольных поля.

Недавно мы с моей командой опубликовали объемный отчет о проделанной работе — и в парламенте, и на округе. И могу с уверенностью сказать: мне не стыдно смотреть в глаза ни киевлянам, которые меня выбрали, ни ветеранам и людям с инвалидностью, интересы которых защищает профильный парламентский комитет.

На фото в заголовке: Александр Третьяков с супругой Аллой, дочерью Дарьей и сыновьями Даниилом и Егором



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