Суд разблокировал несколько десятков счетов фирм соратников Януковича

Политика

В Украине в течение месяца были сняты аресты с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. Решение принимал Печерский суд Киева.

Напомним, Центр противодействия коррупции подал заявление в ЕСПЧ относительно незаконного засекречивания приговора Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долларов Януковича.

Как сообщает «Украинская правда» , в суде решили, что следствие не доказало причастность компаний к преступлениям и незаконность их средств.

Какие суммы хранились на арестованных счетах, не известно. Однако в конце ноября появилась информация, что окружение Януковича хотело снять арест с 250 миллионов долларов. В одном из дел арест тогда остался действительным, однако, судя по судебным решениям, эти с средства фигурируют также среди десятков счетов, размороженных в ноябре.

Счета были арестованы в деле, которое ведет Генпрокуратура. Следствие считает, что в регистрационные документы ряда компаний внесли ложные сведения. Также вероятные преступники якобы способствовали отмыванию «грязных» денег — их действия предшествовали легализации средст, полученных незаконным путем.

В этом деле нескольким предприятиям за ноябрь-декабрь удалось снять аресты со своих счетов и суммы НДС в системе электронного администрирования. Это «Аскор-Инвест», «Гендальф», «Фигаро Эволюшн», «Екотрейд 2016», «Фартисима», «Фаршмаг», «Ин-Том». Большинство из них фигурируют также в других производствах, в частности, о хищении средств «Укрзализныци». Следствие по этому делу заявляло, что названные фирмы якобы принадлежат сыну экс-президента Александру Януковичу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Укрэксимбанк» под контролем генпрокурора Юрия Луценко перечислил в бюджет «миллионы Януковича». Было конфисковано 1,5 млрд долларов, которые лежали на счетах в «Ощадбанке», принадлежащих бывшему президенту и его окружению.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура Украина, в рамках расследования по делу экс- президента Виктора Януковича и беглого олигарха Сергея Курченко, сообщила о подозрении должностным лицам ПАО «Брокбизнесбанк», который по данным следствия, был подконтролен окружению бывшего президента. Следователи генпрокуратуры установили, что через это финансовое учреждение деньги переводились на счет в швейцарском банке. По запросу Генеральной прокуратуры на счетах в Швейцарии арестовано в общей сумме 2 млн. долларов.

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