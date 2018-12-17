Здоровье

В Киеве с 18 по 21 декабря можно пройти бесплатное экспресс-обследование

С начала работы в Киеве проекта «Врач в вашем доме» в медпунктах побывали более 53 тысяч пациентов. Кроме консультаций, здесь можно пройти диагностику на неинфекционные заболевания, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень сахара и холестерина. Цель проекта — профилактика и раннее обнаружение заболеваний у людей.

Все желающие могут бесплатно проверить свое здоровье в специальных пунктах, чтобы в дальнейшем при необходимости определиться с лечением. К тем, кто в силу различных обстоятельств не может самостоятельно обратиться за первичными консультациями в медицинские учреждения, бригады врачей выезжают на дом.

Пункты работают во всех районах столицы с 18 по 21 декабря (в основном с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район

18—21 декабря — проспект Голосеевский, 42 (райадминистрация);

Дарницкий район

18 декабря — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

19 декабря — Харьковское шоссе, 176 г (управление соцзащиты);

20 декабря — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Кошица, 11 (райадминистрация);

21 декабря — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Деснянский район

18 декабря — проспект Маяковского, 15 (аптека № 119 «Фармация»);

19 декабря — улица Шолом-Алейхема, 18 (аптека № 92), улица Закревского, 87д (центр соцзащиты);

20 декабря — ( 10:00—14:00 ) — проспект Маяковского, 73а (аптека № 81"Фармация");

Днепровский район

18 декабря — 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79 «Фармация), с 11:00 до 14:00 — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), улицы Новаторов, 4 (Амбулатория № 4), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109, КП «Фармация»); с 10:00 до 14:00 — улица Миколайчука, 3 (аптека КП «Фармация» № 105);

19 декабря — с 11:00 по 14:00 — улицы Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»); 10:00—14:00 — улица Миколайчука, 3 (аптека КП «Фармация» № 105), 14:00 до 16:00 — улица Пожарского, 8а (жэо № 402);

20 декабря — с 10:00 по 13:00 — улица Курнатовского, 7а, каб № 4а (управление соцзащиты населения), с 11:00 по 14:00 — улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Тычины); 10:00—14:00 — улица Миколайчука, 3 (аптека КП «Фармация» № 105);

21 декабря — с 11:00 до 14:00 — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109, КП «Фармация»), Алматинская, 37б (аптека «Фарма плюс»;10:00—14:00 — улица Миколайчука, 3 (аптека КП «Фармация» № 105)

Оболонский район

11 декабря —улица Иорданская, 11а (управление образования);

18 декабря — улица Макеевская, 5 (школа № 14 имени С. Грушевского);

19 декабря — улица Вышгородская, 42/1 (школа № 16);

20 декабря — улица Полярная, 8 В (школа № 285);

21 декабря — улица Маршала Рокоссовского, 5 (школа № 9);

Печерский район

18, 21 декабря — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Михаила-Омеляновича Павленко, 15;

19 декабря — улицы Иоанна Павла II, 16 (аптека «Доброго дня»), Мечникова, 8;

20 декабря — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов);

Подольский район

18 декабря — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4); проспект Свободы, 22 (КП «Фармация № 51»);

19 декабря — улица Туровская, 26 (детская поликлиника), проспект Свободы, 22 (КП «Фармация № 51»);

20 декабря — улицы Волошская 47 (ЦПМСП № 1, амбулатория № № 2, 3), Маршала Гречко 14 (аптека «Фармация» № 95);

21 декабря — улицы Мостицкая 9 (диагностический центр), Маршала Гречко, 14 (аптека № 95);

Святошинский район

18, 20 декабря — проспект Победы 97,

19, 21 декабря — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);

Соломенский район

18 декабря — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление труда и соцзащиты) и бульвар В. Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);

19 декабря — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17 «Фармация»), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

20 декабря — проспекты Комарова, 3 (Медгородок) и улица Волынская, 2 (территориальный центр соцобслуживания);

21 декабря — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), бульвар В. Гавела, 83а (территориальный центр соцобслуживания);

Шевченковский район ( 10:00—13:00 )

18 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), КНП Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1;

19 декабря — бульвар Шевченко, 26/4 (райадминистрация), КНП ЦПМСП № 2;

20 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), КНП ЦПМСП № 3;

21 декабря — улица Исаакяна, 2 (аптека «Фармация» № 90), КНП ЦПМСП № 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в этом сезоне Украину атакует новый агрессивный вирус гриппа, а пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается после окончания зимних каникул у школьников и возвращения на учебу студентов.

Кроме того, медики назвали ошибки в уходе за зубами, которые нельзя допускать ни в коем случае.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter