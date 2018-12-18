Здоровье

В Украине зафиксирован еще один случай смерти ребенка от ОРВИ

Ребенок в возрасте до одного года умер от острой респираторной инфекции (ОРВИ) в Овидиопольском районе Одесской области. Об этом сообщили в региональном лабораторном центре Министерства здравоохранения. Напомним, на днях в Харьковской области от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка. Тогда в Минздраве заявили, что спасти ребенка не удалось, так как родители обратились за помощью к врачам слишком поздно.

Вот и в данном случае, как уточнили в центре, младенец болел на дому, а родители не обращались к врачам. Инфекция подтверждена как коронавирус.

По данным медиков, в Одесской области за неделю количество больных гриппом и ОРВИ выросло. Отмечается, что по сравнению с предыдущим периодом, рост уровня заболеваемости составил 5,4 процента, в том числе среди детей он поднялся на 3,2 процента. Интенсивный показатель заболеваемости составил 562 и превысил эпидемический порог на 1,8% (эпидемический порог — 552,1). По новым рекомендациям Всемирной организации здравоохранения такой уровень интенсивности эпидпроцесса расценивается как средний и является началом эпидемического подъема заболеваемости. В основном болеют дети — 73,8 процента.

В связи со смертью ребенка полиция начала уголовное производство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по п. 2.ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина смерти ребенка будет установлена после проведения экспертизы.

Напомним, что первой жертвой нынешнего сезона гриппа и ОРВИ стал месячный младенец. Он умер в Одесской области от риновирусной инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Харьковщине уже второй за неделю смертельный случай от гриппа А (Н3N2).

Также «ФАКТЫ» рассказывали, что в этом сезоне Украину атакует новый агрессивный вирус гриппа. И давали советы, как себя защитить.

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