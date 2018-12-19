Растаможить «евробляху» дешевле, чем купить авто в Украине: как сэкономить

Общество

«ФАКТЫ» решили проверить, выгодно ли после нововведений ввозить в Украину подержанные авто из Европы и растаможивать их или же люди будут искать новые уловки, чтобы и дальше ездить на «евробляхах».

По словам автоперегонщиков, спрос на автомобили из стран ЕС не снизился даже после вступления в силу изменений в законодательстве. А в связи с тем, что в льготный период (до 23 февраля 2019 года) есть существенная скидка на растаможку, количество заказов даже увеличилось. Правда, стоит учесть, что за выбор и доставку нужного авто посредник берет около тысячи долларов (а иногда и больше). Многие из тех, кто не хочет доверить свои кровные неизвестным перегонщикам, решаются отправиться за машиной в соседние страны самостоятельно. Тем более что сейчас это сделать намного проще: в Польшу ходят поезда, цена на билет, например, из Киева — от 700 гривен.

Действительно ли украинцы сейчас массово ринулись в Польшу за автомобилями, «ФАКТАМ» рассказал поляк Ежи Ладно, уже много лет занимающийся продажей подержанных авто из Германии.

— Если раньше ваши соотечественники покупали все подряд без переоформления, то сейчас все изменилось, — говорит Ежи Ладно. — Старые автомобили покупают украинцы, которые работают в Польше. Так, недавно я продал Ford Mondeo 1996 года выпуска всего за 1500 злотых (около 11 тысяч гривен. Для сравнения: в Украине за такой автомобиль хотят 80 тысяч гривен. — Авт.). Но те, кто приезжает за машинами из вашей страны, уже не ведутся на подобную рухлядь. Их все чаще интересуют машины не старше 2008 года выпуска.

— Какие самые популярные марки?

— Чаще всего люди ищут Volkswagen Golf. При этом хотят, чтобы у автомобиля было не больше двух хозяев. Недавно парень из Днепра купил у меня Volkswagen Golf 2008 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и пробегом 170 тыс. км за 3,5 тысячи евро (таможенные платежи при ввозе такой машины в Украину составят около 1872 евро, в льготный период — 1439 евро. В то же время у нас цена на такой автомобиль — от 8 тыс. долларов (7 тыс. евро). — Авт.). А немногим ранее харьковчанин приобрел Volkswagen Golf с дизельным двигателем объемом 1,9 л за 4 тыс. евро (таможенные платежи — 2545 евро, в льготный период — 1776 евро. Цена на такое авто у нас — от 10 тыс. долларов (8,8 тыс. евро). — Авт.).

*Volkswagen Golf

— Почему цена на автомобили с дизельным двигателем выше, ведь в Германии они уже не в ходу?

— Это так называемые остатки, но уже после Нового года цена на них упадет. Это связано не только с тем, что в Германии начали отказываться от машин с дизельным двигателем, но и с тем, что цена на дизельное топливо больше, чем на бензин. К примеру, у нас литр бензина марки А-95 стоит 1,13 евро, а литр дизеля — 1,24 евро. Так что скоро и поляки начнут избавляться от машин с дизельными моторами и переходить на бензиновые или гибридные авто (имеющие два двигателя: бензиновый и электрический. - Авт.).

— Сколько стоят машины поновее?

— Например, цена Volkswagen Golf 2012 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,4 л составляет 6,5 тыс. евро (таможенный платеж составляет 2290 евро, в льготный период — 2079 евро. Цена в Украине — от 12 тыс. долларов (10,6 тыс. евро). — Авт.). А вот его дизельный собрат с объемом двигателя 1,9 л стоит всего… 5 тыс. евро (таможенные платежи — 2293 евро, льготные — 1865 евро. Цена в Украине — от 12 тыс. долларов. (10,6 тыс. евро). — Авт.).

Также у нас в последнее время начали покупать кроссоверы Suzuki — как старенькие Grand Vitara, так и более новые Vitara. К примеру, Grand Vitara 2009 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 л обойдется в 6 тыс. евро (таможенные платежи составят 2493 евро, в льготный период — 2109 евро, в то же время в Украине цена стартует от 11 тыс. долларов (9,7 тыс. евро). — Авт.). Более новая модель этого кроссовера 2015 года выпуска с таким же двигателем стоит уже 10 тыс. евро (таможенные платежи 3164 евро, в льготный период — 3 тыс. евро. Цена в Украине стартует от 17 тыс. долларов (15 тыс. евро). — Авт.). Но можно найти и немножко дешевле.

Таким образом, получается, что самостоятельная поездка за автомобилем в Польшу с последующей растаможкой поможет украинцу сэкономить на покупке около полутора тысяч долларов, и это уже с учетом стоимости дороги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для тех украинцев, которые официально работают за границей и стоят на консульском учете, действуют другие правила временного ввоза авто с иностранной регистрацией. Такие граждане не обязаны платить залог за машину, но находиться она может на территории Украины не более 60 дней в год. Это послабление в законодательстве вызвало очереди в украинских диппредставительствах. Так, в Варшаве у посольства Украины уже с ночи выстраивались желающие стать на консульский учет.

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