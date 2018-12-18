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Актер «Дизель Шоу» впервые после трагической аварии вышел на сцену (фото)
Актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов впервые после трагической аварии 20 октября, унесшей жизнь его коллеги Марины Поплавской, вышел на сцену. Он сыграл в спектакле с артистами фильма «О чем говорят мужчины».
Вместе с известным Театром «Квартет И» Егор вышел на сцену в Киеве в постановке «В Бореньке чего-то нет», в которой идет речь о том, как снимают кино.
«В прошлом году, когда смотрел спектакль в зале, я думал: «Как бы мне хотелось оказаться там, на сцене, среди них», — рассказал уже после Егор.
И вот несколько дней назад он получил приглашение сыграть роль актера Калмыкова. На репетицию у Крутоголова было всего несколько часов в день дебюта. Несмотря на это, он органично вписался в спектакль и справился с ролью. За это коллеги прозвали его «Суперменом».
В сети Егор написал, что «Квартет И» по своей сплоченности и отношениями внутри коллектива очень напомнил ему коллег из «Дизель Шоу», только через 10 лет.
«Я благодарен судьбе за то, что мне довелось играть в спектакле, который впечатлил меня более, чем что-либо на театральной сцене. „В Бореньке чего-то нет“ — это уникальная история, сыгранная уникальным коллективом, каждая единица которого является уникальной. Я бы хотел поблагодарить за доверие, поддержку и честь играть с вами на одной сцене и при этом чувствовать себя равным», — сказал Егор Крутоголов.
Свой первый выход на сцену после трагичного ДТП Егор Крутоголов отметил тем, что стал передвигаться без костыля. Актер геройски и с большой скоростью старался ходить по сцене, чтобы никого не подвести. Забыв о травме, Егор даже танцевал, превозмогая боль.
«Сцена лечит, как никто другой. Не чувствовал боли этих два дня. А мой реабилитолог сказала: „С вами произошло что-то действительно невероятное!“. Это то, что мне было нужно!», — поделился Егор Крутоголов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актеры «Дизель Шоу» постепенно восстанавливаются после аварии и возвращаются к работе. Свой первый концерт в Киеве они дадут в феврале.
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