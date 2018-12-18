Актер «Дизель Шоу» впервые после трагической аварии вышел на сцену (фото)

Шоу-бизнес

Актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов впервые после трагической аварии 20 октября, унесшей жизнь его коллеги Марины Поплавской, вышел на сцену. Он сыграл в спектакле с артистами фильма «О чем говорят мужчины».

Вместе с известным Театром «Квартет И» Егор вышел на сцену в Киеве в постановке «В Бореньке чего-то нет», в которой идет речь о том, как снимают кино.

«В прошлом году, когда смотрел спектакль в зале, я думал: «Как бы мне хотелось оказаться там, на сцене, среди них», — рассказал уже после Егор.

И вот несколько дней назад он получил приглашение сыграть роль актера Калмыкова. На репетицию у Крутоголова было всего несколько часов в день дебюта. Несмотря на это, он органично вписался в спектакль и справился с ролью. За это коллеги прозвали его «Суперменом».

В сети Егор написал, что «Квартет И» по своей сплоченности и отношениями внутри коллектива очень напомнил ему коллег из «Дизель Шоу», только через 10 лет.

«Я благодарен судьбе за то, что мне довелось играть в спектакле, который впечатлил меня более, чем что-либо на театральной сцене. „В Бореньке чего-то нет“ — это уникальная история, сыгранная уникальным коллективом, каждая единица которого является уникальной. Я бы хотел поблагодарить за доверие, поддержку и честь играть с вами на одной сцене и при этом чувствовать себя равным», — сказал Егор Крутоголов.

Свой первый выход на сцену после трагичного ДТП Егор Крутоголов отметил тем, что стал передвигаться без костыля. Актер геройски и с большой скоростью старался ходить по сцене, чтобы никого не подвести. Забыв о травме, Егор даже танцевал, превозмогая боль.

«Сцена лечит, как никто другой. Не чувствовал боли этих два дня. А мой реабилитолог сказала: „С вами произошло что-то действительно невероятное!“. Это то, что мне было нужно!», — поделился Егор Крутоголов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актеры «Дизель Шоу» постепенно восстанавливаются после аварии и возвращаются к работе. Свой первый концерт в Киеве они дадут в феврале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter