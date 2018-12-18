СНБО предложили рассмотреть новые санкции против России

Политика

Во вторник, 18 декабря, правительство Украины одобрило и внесло на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России. Предложения подготовило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц (МинВОТ).

Напомним, сегодня принято решение о продлении запрета на ввоз в Украину отдельных товаров из Российской Федерации. Санкции будут действовать до 31 декабря 2019 года включительно.

Согласно документу, ограничительные меры применяются «к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к задаче имущественных потерь, создают препятствия для полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод».

Предлагается применить санкции к 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя.

Также санкции предлагается применить к некоторым российским и европейским предприятиям, которые обеспечивают деятельность ООО «Титановые инвестиции» в Армянске на территории Крыма.

В санкционный список попали 14 предприятий, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях. А также некоторые организации, привлеченные к осуществлению перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскою паромную переправу.

Кроме того, предлагается принять санкционные меры к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

«Введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины», — говорится в сообщении министерства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России еще не полгода. Решение о продлении санкций было принято «с учетом нулевого прогресса в выполнении Минских соглашений».

А в ноябре в США запустили механизм введения нового пакета ограничительных мер против Кремля, получившего неофициальное название «Драконовские санкции».

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