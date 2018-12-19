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Заработали втроем больше миллиарда долларов: названы самые успешные музыканты-гастролеры года
Популярные издания определили список самых успешных музыкантов-гастролеров 2018 года. Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на исследование Pollstar.
Рейтинг возглавил британский певец Эд Ширан (на фото), который вместе с двумя другими лидерами ежегодного рейтинга заработал более 1 миллиарда долларов за прошедший год.
Сам Ширан в течение прошедшего года выступил на 94 концертах в 53 городах перед суммарной аудиторией 4,85 миллиона человек. Это принесло ему 432,4 миллиона долларов, что является самым высоким показателем за 30 лет, в течение которых ведется статистика выступлений музыкантов.
На втором месте расположилась американская певица Тейлор Свифт, чей тур под названием Reputation в поддержку одноименного альбома принес 345,1 миллиона долларов дохода.
Тройку лидеров замыкает известная семейная пара — Джей Зи и Бейонсе. Их доход за счет концертной деятельности в прошлом году принес $ 254,1 млн (тур On the Run II).
Также в десятке оказались Пинк (169,2), Бруно Марс (167,6), группа Eagles (166), Джастин Тимберлейк (151), один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс (131,3). Кроме того, в рейтинг вошли группы U2 (126,2) и The Rolling Stones (116,6).
Составители рейтинга отмечают, что проведенное исследование считается достоверным, поскольку при подсчетах используется информация, полученная не только из открытых источников, но и напрямую от агентов и менеджеров артистов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эд Ширан вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..