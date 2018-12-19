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В Украине рассказали, что ждет Россию в случае оккупации нашей страны
Кремлю не нужны оккупированные территории Донбасса, а нужна вся Украина. Так замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак прокомментировал громкое заявление главы МИД России.
На днях российский министр Сергей Лавров окончательно развеял надежды на то, что Россия когда-либо признает оккупированные территории гособразованиями. Гримчак считает, что Лавров просто озвучил то, что было понятно с самого начала.
«Лавров сказал то, о чем мы все и так знали, РФ не нужны отдельные районы Донецкой и Луганской областей, им нужна вся Украина. Они попытались это сделать военным путем, но им не удалось. Сегодня они рассчитывают на смену власти в Украине, они об этом открыто говорят. И это открытый месседж того, что им нужна вся Украина, они это не очень скрывают», — объяснил замминистра в комментарии «Обозревателю».
По мнению Гримчака, в Украине не пройдет тот сценарий, что применялся Россией в Грузии в случае с захватом Южной Осетии и Абхазии. На этот раз мировое сообщество не смолчит и Россию ждут все возможные санкции.
«Сегодня ситуация очень отличается от той, что была 10 лет назад. За эти годы мир изменился, за последние четыре года необъявленной войны России против Украины, мир признает РФ страной-агрессором», — объяснил Гримчак.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Гримчак сделал прогноз о будущем Донбасса. Замминистра считает, что Россия рассчитывает на смену власти в Украине, чтобы попытаться вернуть оккупированные территории, но уже как автономные, подконтрольные Кремлю образования.
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