Украина

Останемся на плаву: назван опасный для Украины период в 2019 году

С точки зрения астрологии в наступающем 2019 году самым опасным периодом будут ноябрь и декабрь. В то же время астролог Влад Росс в интервью «ФАКТАМ» выразил уверенность, что Украине удастся справиться со сложной ситуацией.

«При всех испытаниях, которые ожидают Украину в следующем году (возвращение внешнего долга, экономические проблемы), мы останемся на плаву и будем выходить из самых сложных ситуаций», — прогнозирует астролог.

Свой оптимизм Влад Росс объясняет астрологическими особенностями наступающего года: «Следующий, 2019 год — это год Желтой Свиньи, а значит, он связан с любимой украинцами свинкой, да еще и цвет наш».

Говоря об опасных периодах в 2019 году, астролог особое внимание уделил последним месяцам года. «В ноябре-декабре 2019 года в связи с соединением Сатурна и Плутона в знаке зодиака Козерог может наступить опасный период: велика вероятность финансового кризиса вплоть до дефолта», — объяснил он.

Насколько затянется период перемен и стоит ли ждать полного государственного переустройства в год выборов, читайте в интервью «Украину ждут кардинальные изменения, но Путин этого не увидит».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter