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Волкер заявил о планах России захватить весь Керченский пролив
Открытой агрессией на Азове 25 ноября Россия продемонстрировала, что хочет захватить весь Керченский пролив. Это констатировал на брифинге специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
По словам Волкера, Россия, напав на украинские корабли, показала, что хочет единолично контролировать пролив. «Это первая, односторонняя российская претензия на Керченский пролив, контролирующий доступ к Азовскому морю. Ранее мы знали о претензиях России на аннексированный Крым, с чем никто не согласился. Затем они начали претендовать на территориальные воды вокруг Крыма как на российские. А сейчас они в одностороннем порядке претендуют на весь Керченский пролив», — приводит заявление Волкера Крым.Реалии.
Спецпредставитель США обратил внимание, что политика России на Азове идет в прямое противоречие с украинско-российским соглашением от 2003 года.
Напомним, 25 ноября Россия захватила в нейтральных водах Черного моря украинские суда — малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». В плен попали 24 украинских моряка.
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