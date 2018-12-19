Спорт

Бывший футболист сборной Дании Стиг Тефтинг в интервью английским журналистам поведал непростую историю своей жизни. Мальчишка в 13 лет потерял обоих родителей (его отец застрелил жену, а затем покончил с собой), в зрелом возрасте у Стига умер новорожденный сын, а сам футболист отбыл срок в тюрьме.

Тефтинг вспомнил эпизод, когда он обнаружил мертвых родителей. Парень заподозрил неладное, когда ни отец, ни мать не выглянули в окно на кухне, как это происходило ранее при звуке тормозящего велосипеда сына.

Стиг вошел в дом, а навстречу ему бросилась собака по кличке Лэйди. «Что-то было не так», — вспоминает экс-футболист. Спустя несколько мгновений он увидел тело своего 41-летнего отца в луже крови в прихожей. Рядом с ним лежала винтовка, с которой отец ходил на охоту. Возле входа в кухню лежало тело матери Стига — 34-летней Кирстен.

«Я не понимал, правда это или кошмар, плохой сон. Потерять родителей в возрасте 13 лет, это не проходит бесследно. Но я научился жить с воспоминаниями о том дне. В той ситуации я ничего не мог сделать. Было два других варианта развития событий, будь я в тот момент дома: либо я смог бы предотвратить трагедию, либо меня тоже не осталось бы в живых», — цитирует Стига Тефтинга Sportsmail.

После завершения чемпионата мира-2002, где Тефтинг в составе сборной Дании дошел до 1/8 финала турнира, Стиг на вечеринке для игроков ударил по голове менеджера ресторана, в котором проходила вечеринка. В октябре 2002-го состоялся суд, приговоривший Тефтинга к четырем месяцам тюремного заключения. Время с апреля 2003 по июль того же года футболист провел в тюрьме.

«Мы праздновали в Копенгагене после выступления на ЧМ. Мы были пьяны. Менеджер ресторана уставился на меня. Я подошел к нему, спросил: «Что не так?» В тот момент я подумал, что он ударит меня головой, поэтому я сделал это первым. Подбежал охранник и вышвырнул меня на улицу. Так я оказался в тюрьме.

Знаете, какую работу я там выполнял? Стриг газоны. Хорошее занятие. Когда шел дождь, я не мог работать, поэтому ездил на велосипеде или бегал, каждый вечер играл в футбол — это больше напоминало тренировочный лагерь", — вспоминает Тефтинг.

*Стиг Тефтинг против Дэвида Бекхэма в матче Дания — Англия на ЧМ-2002

«Но тюрьма это ничто в сравнении с потерей ребенка. Я бы согласился отсидеть 10 лет, если бы мой сын остался жив».

Весной 2003 года Стиг узнал от жены, что у их четвертого сына Джона, который только родился, обнаружили менингит. Спустя три недели ребенок скончался.

«Я был разбит. Это худшее, что случалось со мной. Мы все были в трауре. Но я никак не мог повлиять на случившееся. У меня есть татуировки Джона, но что бы я ни делал, я не могу его вернуть. В жизни нужно влиять на то, что ты можешь изменить. А переживания из-за того, что нельзя изменить, отнимают слишком много энергии», — рассказал Тефтинг в интервью Sportsmail.

*Стиг с супругой

*С сыном Маркусом

Лучшие годы своей карьеры Стиг Тефтинг провел в датском «Орхусе» (трижды выигрывал Кубок страны), немецких «Гамбурге» и «Дуйсбурге», английском «Болтоне» и китайском «Тяньцзинь Тэда». В футболке сборной Дании он сыграл 41 матч и забил два мяча. После окончания карьеры Стиг пробовал себя на тренерском поприще. Сейчас Тефтинг работает футбольным экспертом на датском телевидении и телекомментатором.

*Стиг Тефтинг в поединке ветеранов против легендарного Зинедина Зидана

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусский футболист погиб в автокатастрофе с женой и шестилетним сыном.

Фото Getty Images, Instagram

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