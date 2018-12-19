Половина заболевших были дважды привиты: под Одессой новая вспышка кори

Здоровье

Вспышка кори зафиксирована в школе села Иваново Лиманского района Одесской области. «Заболели уже 12 детей, шестеро из которых были дважды привиты, четверо — единожды, и только двое ребят привиты не были», — сообщили в среду, 19 декабря, в государственном учреждении Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Заболеваемость в Одесской области возросла на 30 процентов, регион лидирует по показателям детской смертности от кори: из 17 случаев в Украине 7 — «на счету» у одесситов. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Людмила Красницкая.

По данным Одесского областного лабораторного центра Минздрава, в шести летальных случаях дети не были привиты против кори. Три смерти от кори регистрировались в Одессе, по одной — в Белгороде-Днестровском, в Березовском, Беляевском и Николаевском районах области. Отмечается, что заболеваемость корью в регионе продолжает оставаться на высоком уровне: интенсивный показатель на 100 тысяч населения составляет 109,2, что в 2,8 раза превышает прошлогодний.

Между тем, по словам Красницкой, по сравнению с прошлым годом количество заболевших в области снизилось. «В сентябре зафиксировали 20 случаев, в октябре — 41, в ноябре — 53, — приводит статистические данные эпидемиолог. — В прошлом году в этот период было намного больше заболевших: сентябрь — 177, октябрь — 180, ноябрь — 201».

Специалист уточнила, что всего в течение 2018 года в Одесской области зафиксировано 2 569 случаев заболевания корью. Как и прежде, 74 процента от количества заболевших — это дети в возрасте от года до четырех лет.

По сведениям Красницкой, в Одесском горсовете рассматривают вопрос о запрете посещать занятия в школе ученикам, которые не были привиты от кори.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным Минздрава, число заболевших корью в 2018 году в Украине постоянно растет и уже достигло 46 937 человек.

О том, как отличить корь от простуды, какие симптомы этой опасной инфекции, как уберечься от осложнений кори и чем она опасна, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная.

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