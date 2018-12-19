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Шоу-бизнес

Украинская супермодель полностью разделась в новой фотосесии (фото)

20:18 19 декабря 2018   689
Алина Байкова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Одна из самых успешных украинских моделей Алина Байкова, которой приписывали роман с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, порадовала поклонников откровенным снимком. На черно-белом фото красотка позирует в одном полотенце на голове, показав свою модельную фигуру. Девушка повернулась к камере боком, прикрыв грудь рукой.

Автором интимного кадра выступил известный фотограф Гэвин О'Нил. Поклонники засыпали фото комментариями, разделившись на два лагеря. Одни восхищаются красивым снимком и стройными формами Алины, другие называют ее «слишком тощей».

Напомним, 29-летняя Алина Байкова родом из Кропивницкого. Начав карьеру в 22 года, она стала одной из самых успешных украинских моделей.

Сейчас она живет и работает в США. Модель весьма востребована в модной индустрии -участвует в показах самых известных дизайнеров и снимается для обложек глянца, занимается благотворительными проектами. В прошлом году Алина Байкова вошла в состав жюри конкурса «Мисс Украина» в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Тина Кароль засветила сексуальную фигуру в прозрачном халатике от дорогого итальянского бренда.

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