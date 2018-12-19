Пропагандисты Кремля опозорились, приписав конгрессмену США выдуманные цитаты

Мир

Российские пропагандисты попытались высмеять новоизбранного когрессмена американку Александру Окасио-Кортес, но сами попали впросак. Так, в РИА «Новости» ей приписали глупые высказывания, сославшись на американский ресурс, который оказался пародийным и сатирическим. Ранее в сети высмеяли роспропагандистов за «норвежских наемников» на Донбассе.

Внимание на промах кремлевских пропагандистов обратил ресурс tjournal.ru. На ресурсе, в частности, сообщили, что политический обозреватель агенства «Россия Сегодня» Дмитрий Косырев заявил о «феерическом невежестве» американского политика. В качестве подтверждения своих слов он взял с пародийного сайта шуточную цитату об атомной бомбе, «сброшенной» немцами в 1941 году на Перл-Харбор.

На сайте с «мемами Окасио-Кортес» есть масса шуточных цитат, которые приписывают политику:

«Никогда не забывайте, что 7 декабря 1941 года немцы сбросили атомную бомбу на Пёрл-Харбор».

«Как вы считаете, человек когда-нибудь прогуляется по Солнцу так, как он это сделал по Луне?»

«Если мы даём иммигрантам визы, почему не дать им также Mastercard?»

Или вот еще одна: «Если деньги не растут на деревьях, то почему тогда у банков есть ветки (филиалы)?»

При этом создатели сайта говорят, что пародийный сайт посвящен исключительно шуткам об Окасио-Кортес.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России пропагандисты оконфузились с «планах наступления ВСУ на Мариуполь», который с 2014 года находится под контролем правительства Украины.

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