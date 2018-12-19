После слухов об измене Ани Лорак официально разводится с мужем

Шоу-бизнес

Слухи о похождениях мужа популярной певицы Ани Лорак не оказались ложными. Артистка не смогла простить Мурату Налчаджиоглу его интрижку в ночном клубе с тусовщицей Яной Беляевой. О разводе звездной пары стали говорить еще этим летом. Уже в этом месяце в отношениях Мурата и Ани Лорак будет поставлена финальная точка.

Каролина Куек (настоящее имя певицы) официально подала на развод 4 декабря в Шевченковский суд столицы. Первое слушание назначено на 24 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Сколько будет длиться процесс, пока сказать трудно. Если стороны смогут без скандалов договорится по поводу раздела имущества и воспитания общей дочери, то вполне возможно, что Ани Лорак станет свободной еще до Нового года.

Напомним, певица вышла замуж за Мурата в 2009 году. Тогда он работал в турецком отеле. Супруги решили жить в Украине. Здесь муж Ани Лорак развернул ресторанный бизнес. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Софию, которая учится в элитной московской школе. Причиной развода называют измены Мурата.

Ранее «ФАКТЫ» писали о разводе украинского политика и бизнесмена Сергея Тигипко с женой Викторией.

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