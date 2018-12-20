Какие продукты подорожают в 2019 году, а какие подешевеют: прогноз эксперта

Украина

В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего и строить планы на будущее. За последние 12 месяцев в экономической жизни украинцев произошло немало изменений. Менялись тарифы на жилищно-коммунальные услуги. К сожалению, в сторону увеличения. Ужесточились правила предоставления субсидий. Выросли зарплаты и пенсии. А еще существенно поднялись цены на продукты питания. Но что же нас ждет в следующем, 2019 году? Давайте узнаем, какие прогнозы дают экономические эксперты.

В следующем году инфляция будет ниже, чем в нынешнем

Свой прогноз развития финансово-экономической системы дал Национальный банк Украины. По расчетам регулятора, в следующем году инфляция будет ниже, чем в нынешнем. С 10,1% она может уменьшиться к концу 2019-го до 6,3%. При этом доходы домохозяйств продолжат расти и за следующий год прибавят не менее 15%. В частности, номинальные зарплаты поднимутся в 2019 году в среднем на 16%, а реальные — на 12%.

В НБУ предупреждают, что спад мировой экономики и торговые войны ударят по основным экспортным товарам Украины, а значит, приток иностранной валюты в страну может сократиться. Так, производство растительного масла в следующем году значительно превысит спрос, в связи с чем оно подешевеет. Уже сейчас снижаются цены на сою. Из-за перепроизводства дешевеет сталь, и цены на нее в лучшем случае стабилизируются лишь во второй половине 2019 года. В то же время в следующем году ожидается подорожание зерновых, но это произойдет из-за плохого урожая в ряде регионов мира, в том числе в Украине. Единственная культура, которая поможет нашей стране нарастить экспортную выручку, — кукуруза, спрос на которую растет. Зато, по прогнозу НБУ, мясо-молочная продукция вряд ли будут сильно дорожать, поскольку цены на корма, в частности на кукурузу, снижаются.

Что касается топливного рынка, то, согласно прогнозам НБУ, нефть в начале 2019 года будет дорожать из-за введения второго этапа санкций против Ирана и повышения сезонного спроса. Однако многие государства-экспортеры только и ждут повода, чтобы нарастить добычу, так что довольно скоро дефицит будет покрыт и нефти опять будет в избытке. Поэтому подорожание «черного золота» если и будет, то продлится недолго. К весне цены точно начнут постепенно снижаться. В целом темп роста стоимости горючего в Украине должен упасть с 17,5% годовых на конец 2018 года до 7,4% на конец 2019-го.

Картофель подорожает 15−20%

Но большинство украинцев в первую очередь интересует, что будет с ценами на основные продукты питания. Тем более что мнение многих экспертов не совпадает с официальным прогнозом НБУ. Ответить на волнующие людей вопросы «ФАКТЫ» попросили генерального директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

— Чего ожидать потребителям в 2019 году, что будет с ценами?

— По нашим прогнозам, в следующем году потребительская инфляция будет выше базовой инфляции в государстве. Но влиять на нее станут уже не продукты питания, которые разгоняли инфляционные процессы в последние четыре года. В 2019-м «двигателем» инфляции будут коммунальные услуги и энергоресурсы. Потому что продукты фактически исчерпали свой потенциал роста: цены на многие товары достигли европейских. А значит, в ближайшее время мы будем видеть все больше импортных продуктов питания на наших прилавках, так как они уже могут конкурировать с украинскими товарами не только по качеству, но и по цене. Думаю, этот процесс станет заметным через несколько месяцев, когда вступят в силу контракты, подписываемые сейчас.

— А все же, как будут меняться цены на определенные продукты, например, на мясо?

— В сложившейся ситуации в следующем году нас ожидает умеренный рост цен на мясо. Причем он будет не общим, а выборочным. Например, заметно подорожает свиная вырезка, при этом стоимость мяса с костью поднимется гораздо меньше. Если мы сравниваем цены в Украине с европейскими, то видим, что у нас более низкие сорта мяса нередко стоят дороже, чем в Европе. А вырезка или филе — на 15−20% дешевле. Это значит, в Украине будет выравнивание цен по определенным категориям мяса.

Что касается курятины, то здесь прогнозировать очень сложно, поскольку рынок этого мяса непредсказуем из-за высокой степени его монополизации. В Украине сейчас есть один главный производитель, который фактически самостоятельно диктует цену на куриное мясо.

Ожидается и подорожание круп. Дело в том, что в последнее время все больше людей увеличивает в своем рационе потребление круп, так как их цена относительно низкая. Это более экономный вариант питания. Кстати, в 2018 году рекордсменом по подорожанию среди круп оказалась пшенка. Ее цена уже приближается к стоимости риса. Поэтому теперь люди будут отказываться от пшенки и переходить на другие крупы — кукурузную крупу, ячневую, перловую и некоторые другие. А по мере роста спроса на них будет увеличиваться и цена.

Кстати, несмотря на текущее падение цен на яблоки, эти фрукты уже в начале 2019 года начнут дорожать, но только в сегменте сортовых, высококачественных плодов, которые мы можем экспортировать. Яблоки же, не пользующиеся спросом на мировом ранке, хоть и вырастут в цене, но не так заметно, как сортовые.

Крое того, в 2019 году подорожает ржаной хлеб. Также на 15−20% поднимется стоимость картофеля. Это основные продукты, цены на которые увеличатся заметно. Остальные продукты питания будут дорожать в рамках текущей инфляции.

— А какие продукты могут заметно подешеветь и почему?

— Дешеветь могут определенные группы импортных продуктов питания, так как внутренние цены иногда уже выше, чем за рубежом. Например, в 2018 году российская гречка «опрокинула» украинский рынок, поскольку спрос на эту крупу несколько снизился, а российская гречка оказалась заметно дешевле украинской. В результате на протяжении нескольких месяцев ее цена в магазинах постепенно снижалась, — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что, по прогнозам специалистов, в следующем году украинцев ожидает существенное повышение тарифов на электроэнергию. Как сообщил эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип, стоимость электричества для населения в 2019 году вырастет на 28% - с нынешних 1,4 грн (в среднем) за киловатт-час до 1,78 грн за киловатт-час. А в 2020 году цена электроэнергии для населения поднимется еще на 84%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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