В Киеве стартовали новогодне-рождественские праздники: программа мероприятий

Украина

В День святого Николая несколько десятков его помощников прошли парадом по киевскому Крещатику. Посланники молодежной организации скаутов передали Свет Мира из Вифлеема волонтерам в новогодних костюмах. Этот символ мира и согласия они пронесли через центральные улицы до Контрактовой площади, чтобы здесь поприветствовать горожан и гостей столицы.

Шествие традиционно проводится в рамках акции «Не забудь поздравить», когда волонтеры приходят к детях из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях (в том из числа внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных, многодетных, участников АТО). При поддержке городской службы по делам детей и семьи мероприятие организовали Киевский центр социальных служб и Национальная организация скаутов Украины.

19 декабря в столице для самых маленьких клиентов социального центра столицы состоялись новогодние спектакли и игротеки, для более старших воспитанников детдомов семейного типа и приемных детей — квесты.

А 29 декабря в кинотеатре «Киевская Русь» детям участников АТО покажут игровую новогоднюю программу, фильм «Приключения Святого Николая» и вручат подарки.

В Киеве подготовлено множество площадок для проведения новогодне-рождественских праздников:

Проект «Страна Северного сияния» работает

19 декабря 2018 года — 13 января 2019 года — Софийская площадь, Владимирский проезд (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой);

19 декабря в 19:00 зажгли главную елку Украины. В подготовленной концертной программе к Дню святого Николая приняли участие DeluxeSound Dj's Exclusive Mix — Dj Slap & НАОНІ Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, группа «СКАЙ», актеры киноленты о святом Николае «Только Чудо», RIYA. Всего во время новогодне-рождественских праздников запланировано 34 концерта, в частности на Софийской площади они состоятся 22—25, 30, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 12 января; на Контрактовой — 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 1, 7, 12—14, 19 января;

19 декабря в 17:00 — с зажжения елки началось празднование Дня святого Николая в городке на Контрактовой площади, который открыт до 20 января — площадь, улица Сагайдачного, территории, прилегающие к верхней и нижней станциям фуникулера;

24 декабря ( 16:00—22:00 ) — «Рождество Христовое вместе», Софийская площадь;

31 декабря 2018 года — 1 января 2019 года встреча Нового года, Софийская и Контрактовая площади;

7 января — рождественское шествие звездарей и рождественский концерт, Софийская и Контрактовая площади;

13 января — закрытие городка на Софийской площади, 19 января — на Контрактовой;

В период до 15 января 2019 года новогодне-рождественский фестиваль проходит в парке имени Тараса Шевченко;

Новогоднее представление «Капли живой воды» подготовил Национальный цирк Украины (площадь Победы, 2);

17—21 декабря — Святой Николай для детей-сирот и лишенных родительской опеки, 19, 20 декабря ( 10:00—16:00 ) Колонный зал Киевсовета (Крещатик, 36);

19 декабря 2018 года (19:00) — 7 января 2019 года — Культурный проект «Зимняя страна мечты» на Левом берегу, территория Международного выставочного центра (Броварской проспект, 15). В этом масштабном проекте гостей ожидает ярмарка, елка, резиденция святого Николая, тюбинговая горка, аттракционы, танцсети для детей и взрослых, сцена с уличным экраном, фудкорты, концертная программа с участием Олега Скрипки, КораЛЛі, Joryj Kłoc, Братьев Капрановых, Братьев Станислава, Mnishek, Бурдон Фольк Бенд, ансамбля аутентичной музыки «Божичи», рок-группы «The Doox», Хорея козацкая, G-ART, Drum Art Show, Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» и других исполнителей;

На левом берегу вход свободный

19 декабря торжественное открытие «Зимней Страны мечты», праздник Николая;

25 декабря — Рождество западного обряда;

21—25 декабря (16.30—19:00) рождественский мюзикл «Щелкунчик: война и мир» — настоящий подарок для всей семьи — продолжение истории куклы Гофмана с юмором и философским содержанием;

31 декабря — Новый год в Стране мечты;

7 января — Рождественский звездный вертеп.

25 декабря (19:00) — Премьера мюзикла «Рождественская песня» по рассказам Чарльза Диккенса «A Christmas Carol» в рамках песенного фестиваля, концертный зал (проспект Победы, 38);

11, 12 января — соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты-2019», легкоатлетический манеж школы высшего спортивного мастерства (проспект Павла Тычины, 18);

19 января, 14:00—15:00 — праздник Крещения в Гидропарке, рядом с часовней Крещения Господня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве открыли главную елку страны.



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