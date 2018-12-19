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В "Укрпочте" объяснили, когда пересмотрят тариф на доставку пенсий
В государственной компании «Укрпошта» не отказались от намерения повысить тариф на доставку пенсий и намерены поднять этот вопрос в июне 2019 года. Об этом компания сообщила в ответ на информационный запрос Укринформа.
В соответствии с сообщением, чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, «Укрпошта» должна получить из госбюджета 500 млн гривен, из которых половину — до конца января, и еще 250 млн гривен — до конца марта.
Чтобы увеличить прибыль и избежать убыточности, «Укрпошта» продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка е-коммерции и др. Одновременно ради сокращения расходов в компании временно свернули инфраструктурные проекты (за исключением текущих ремонтов почтовых отделений).
Напомним, 12 декабря Порошенко заявил, что заложенных в бюджете-2019 500 млн гривен для «Укрпошти» должно хватить на компенсацию убытков компании. Он также рекомендовал генеральному директору «Укрпошти» пересмотреть свою зарплату вместо того, чтобы сокращать персонал почтальонов.
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