Украина

С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33

С 20 декабря дополнительно к автобусному маршруту № 33Т в тестовом режиме возобновляется движение трамваев № 23 (ДВРЗ-Алишера Навои) и № 33 (Сабурова-ДВРЗ). Правда на их маршрутах действует ограниченное количество остановок, сообщает «Киевпасстранс».

Транспортники просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанным с реконструкцией трамвайных путей и остановок на улице Алматинской. На этой улице действуют такие остановки:

- «ДВРЗ» — конечная остановка;

- «улица Макаренко»;

- «База Укроптбакалея»;

- «улица Гродненская».

Движение временного автобуса № 33ТК закрывается.

Напомним, что на Владимирском спуске столицы с 17 декабря частично перекрыто движение (правая полоса в направлении Европейской площади), что вызвано развернутым на Владимирской горке строительством.

И еще на одной стройке -- Большой Окружной дороге-- с 15 декабря временно ограничили доступ транспорта на улице Богатырской (на участке сооружения путепровода) в обоих направлениях. Строители уверены, погода в данном случае не повлияет на ход строительства, поскольку работу ведутся на закрытой полосе дороги.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter