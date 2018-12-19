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С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
С 20 декабря дополнительно к автобусному маршруту № 33Т в тестовом режиме возобновляется движение трамваев № 23 (ДВРЗ-Алишера Навои) и № 33 (Сабурова-ДВРЗ). Правда на их маршрутах действует ограниченное количество остановок, сообщает «Киевпасстранс».
Транспортники просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанным с реконструкцией трамвайных путей и остановок на улице Алматинской. На этой улице действуют такие остановки:
- «ДВРЗ» — конечная остановка;
- «улица Макаренко»;
- «База Укроптбакалея»;
- «улица Гродненская».
Движение временного автобуса № 33ТК закрывается.
Напомним, что на Владимирском спуске столицы с 17 декабря частично перекрыто движение (правая полоса в направлении Европейской площади), что вызвано развернутым на Владимирской горке строительством.
И еще на одной стройке -- Большой Окружной дороге-- с 15 декабря временно ограничили доступ транспорта на улице Богатырской (на участке сооружения путепровода) в обоих направлениях. Строители уверены, погода в данном случае не повлияет на ход строительства, поскольку работу ведутся на закрытой полосе дороги.
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