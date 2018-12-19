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В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко предложила перенести переговорную площадку в Астану. Таким образом она отреагировала на утверждение президентом РФ Владимиром Путиным совместной военной доктрины союзного государства РФ и Беларуси.
Она напомнила, что во время недавнего голосования в ООН за резолюцию по демилитаризации Азовского и Черного моря Казахстан впервые воздержался, что является показательным.
По словам Геращенко, именно с такими мыслями она вернулась в Киев с последнего заседания ТКГ в 2018 году, на котором так и не удалось достичь договоренности об обмене заложниками и освобождении украинских политзаключенных в РФ в обмен на амнистию для российских военных, отбывающих наказание в Украине.
Вместе с тем украинский парламентарий отметила, что это только ее личное мнение.
Напомним, против украинской резолюции Генассаблеи ООН, кроме Беларуси, проголосовали 17 стран.
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