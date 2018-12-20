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Путин не читал Конфуция: хозяина Кремля обвинили в отсутствии милосердия
В путинском Кремле не имеют мужества проявить милосердие к незаконно удерживаемым украинским политзаключенным. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба, существенное обострение болезни Станислава Клыха, неоказание медицинской помощи больному диабетом Эдему Бекирову. И на этом фоне — полное нежелание Москвы осуществить обмен», — написал он.
Также глава украинского МИДа привел цитату из трудов известного китайского философа.
«Кто преисполнен милосердием, тот непременно обладает мужеством, писал Конфуций. Это — явно не о Кремле», — считает министр.
Погіршення стану здоров’я Павла Гриба, суттєве загострення хвороби Станіслава Клиха, ненадання медичної допомоги хворому на діабет Едему Бекірову. І на цьому тлі — повне небажання Москви здійснити обмін. Хто повний милосердя, неодмінно має мужність, писав Конфуцій. Це — не про Кремль.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 декабря 2018 г.
Поводом для таких выводов стали сообщения о том, что у украинского гражданина Павла Гриба, который обвиняется в Российской Федерации в содействии терроризму, прогрессируют заболевания. Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала об ухудшении состояния здоровья Станислава Клыха, в частности, по его словам, здоровье у него критическое, возможна гангрена и есть подозрение на рак.
Еще одним моментом стало сообщение о том, что «власти» Крыма отказались предоставить медицинскую помощь больному сахарным диабетом крымскотатарскому активисту Э. Бекирову, арестованному 13 декабря. Несмотря на то, что это несет прямую угрозу его жизни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что устраиваемое судилище над экипажами трех судов МВС Украины, якобы нарушивших границу РФ, — не что иное, как маразм. По его словам, украинские моряки являются военнопленными, а не нарушителями границы.
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