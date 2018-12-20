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Происшествия

Повис на заборе вверх ногами: в сети показали забавное фото вора-неудачника

7:45 20 декабря 2018   294
вор
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Ужгорода, прибывшая на вызов о краже, обнаружила на месте преступления забавную картину: вору не удалось убежать, он зацепился за металлический забор и повис на ограждении.

вор

В частный дом преступник проник в темное время суток. Сбежать с добычей вору помешали кованые ворота — «домушник» зацепился одеждой за острые элементы ограждения и освободиться самостоятельно уже не мог. Правоохранителей вызвал хозяин дома.

Сняли вора с ограды с пмощью патрульных полицейских. Незадачливый преступник передан следователям. Делом занимается Ужгородское отделение полиции.

Напомним, ранее полиция поймала вора, который дважды за неделю залез в одну и ту же квартиру. Еще одного вора удалось задержать, когда тот потерял телефон на месте преступления.

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