- 9:06 Путину плевать на своих граждан, которых он посылает убивать украинцев, — Ирина Геращенко
- 9:05 У 11-летней девочки чудом исчезла неоперабельная злокачественная опухоль мозга
- 9:00 В областных больницах появятся классы для школьников: что об этом известно
- 8:45 Наркоторговец с несколькими судимостями: главарю ЧВК «Вагнер» создали «двойника»
- 8:15 Отказали в законном праве: выяснилась возмутительная деталь судилища над пленным моряком в Крыму
- 8:06 В Украине сделали тревожное заявление о состоянии военнопленных моряков
- 8:03 Работа только началась: как Украина создает поместную церковь и кто такой митрополит Епифаний
- 8:01 Как правильно оказывать первую помощь при переломах и растяжениях, — советы ортопеда-травматолога
- 7:45 Повис на заборе вверх ногами: в сети показали забавное фото вора-неудачника
- 7:29 Табу в нарядах для новогодней корпоративной вечеринки: советы фэшн-эксперта
Повис на заборе вверх ногами: в сети показали забавное фото вора-неудачника
Полиция Ужгорода, прибывшая на вызов о краже, обнаружила на месте преступления забавную картину: вору не удалось убежать, он зацепился за металлический забор и повис на ограждении.
В частный дом преступник проник в темное время суток. Сбежать с добычей вору помешали кованые ворота — «домушник» зацепился одеждой за острые элементы ограждения и освободиться самостоятельно уже не мог. Правоохранителей вызвал хозяин дома.
Сняли вора с ограды с пмощью патрульных полицейских. Незадачливый преступник передан следователям. Делом занимается Ужгородское отделение полиции.
Напомним, ранее полиция поймала вора, который дважды за неделю залез в одну и ту же квартиру. Еще одного вора удалось задержать, когда тот потерял телефон на месте преступления.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм