Отказали в законном праве: выяснилась возмутительная деталь судилища над пленным моряком в Крыму

Украина

Пленному украинскому моряку Владимиру Варимезу оккупанты отказались предоставить переводчика и проигнорировали статус военнопленного. Встреча с адвокатом состоялась только 19 декабря — почти месяц спустя после задержания. Кроме того, помещение, выделенное для встречи с защитником, не предполагало конфиденциальных разговоров. Об этом рассказал адвокат моряка Анри Цискаришвили.

Варимез был радиотелеграфистом на рейдовом буксире «Яны Капу». Его вместе с другими моряками взяли в плен 25 ноября возле Керченского пролива.

По словам адвоката, увидеться с подзащитным он смог перед самым судебным заседанием. В Крыму судьи рассматривали апелляцию адвоката моряка, а Варимез и его защитник должны были из московского СИЗО дистанционно участвовать в процессе. Моряка оставили под стражей.

«Решение суда его не сломило, держится Владимир хорошо, не проявляет ни страха ни отчаяния… Главное я ему передал, а именно, что он не один. В ближайшее время, я еще раз навещу Владимира, и обязательно сообщу все новости о его состоянии и самочувствии», — пообещал адвокат.

Напомним, украинские моряки, находящиеся в Москве в СИЗО «Лефортово», настаивают на своем статусе военнопленных и, ссылаясь на Женевскую конвенцию, отказываются давать показания российской ФСБ.

Напомним, оккупанты поместили моряков под стражу до 25 января 2019 года. Несмотря на то, что корабли с экипажем были захвачены в международных водах, россияне обвиняют моряков в нарушении российской границы.

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