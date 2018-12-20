Мир

В мире стало намного больше Трампов

Именем президента США Дональда Трампа назван новый вид амфибий, которые любят зарывать голову в песок. Об этом пишет британская BBC.

Издание уточняет, что маленькое слепое существо Dermophis donaldtrumpi нашли в Панаме. За возможность назвать его в честь президента США глава компании, обнаружившей амфибию, предложил на аукционе $ 25 тысяч.

«[Dermophis donaldtrumpi] особенно чувствителен к последствиям изменения климата и, следовательно, находится под угрозой вымирания. Укрытие его головы под землей помогает избегать научного консенсуса по изменению климата», — иронично сравнил поведения «двух Трампов» соучредитель компании Эйдан Белл.

Новая обнаруженная амфибия относится к типу, который в основном живет под землей.

Ранее сообщалось, что в честь Трампа названа моль с похожим начесом на голове.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США прекратили продажи памятной монеты в честь встречи Трампа и Путина в связи с «трудностями перевода».

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