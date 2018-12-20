- 9:06 Путину плевать на своих граждан, которых он посылает убивать украинцев, — Ирина Геращенко
- 9:05 У 11-летней девочки чудом исчезла неоперабельная злокачественная опухоль мозга
- 9:00 В областных больницах появятся классы для школьников: что об этом известно
- 8:45 Наркоторговец с несколькими судимостями: главарю ЧВК «Вагнер» создали «двойника»
- 8:15 Отказали в законном праве: выяснилась возмутительная деталь судилища над пленным моряком в Крыму
- 8:06 В Украине сделали тревожное заявление о состоянии военнопленных моряков
- 8:03 Работа только началась: как Украина создает поместную церковь и кто такой митрополит Епифаний
- 8:01 Как правильно оказывать первую помощь при переломах и растяжениях, — советы ортопеда-травматолога
- 7:45 Повис на заборе вверх ногами: в сети показали забавное фото вора-неудачника
- 7:29 Табу в нарядах для новогодней корпоративной вечеринки: советы фэшн-эксперта
В мире стало намного больше Трампов
Именем президента США Дональда Трампа назван новый вид амфибий, которые любят зарывать голову в песок. Об этом пишет британская BBC.
Издание уточняет, что маленькое слепое существо Dermophis donaldtrumpi нашли в Панаме. За возможность назвать его в честь президента США глава компании, обнаружившей амфибию, предложил на аукционе $ 25 тысяч.
«[Dermophis donaldtrumpi] особенно чувствителен к последствиям изменения климата и, следовательно, находится под угрозой вымирания. Укрытие его головы под землей помогает избегать научного консенсуса по изменению климата», — иронично сравнил поведения «двух Трампов» соучредитель компании Эйдан Белл.
Новая обнаруженная амфибия относится к типу, который в основном живет под землей.
Ранее сообщалось, что в честь Трампа названа моль с похожим начесом на голове.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США прекратили продажи памятной монеты в честь встречи Трампа и Путина в связи с «трудностями перевода».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм