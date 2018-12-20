В Украине упростили процесс перепланировки квартиры: что нужно знать

Украина

В последнее время активно идет процесс изменения и либерализации всевозможных строительных правил. Это связано с введением новых Государственных строительных норм (ГСН). В частности, недавно обновились нормы, касающиеся порядка остекления балконов. Теперь остеклить балконы или лоджии можно, если они шириной не менее 1,2 метра и если площадь новых окон составляет не менее половины от площади наружных стен балкона. При этом открываться окна должны внутрь. А теперь правительство приняло новое решение, касающееся перепланировки квартир.

Кабинет министров Украины своим постановление утвердил обновленные ГСН по проектированию и строительству жилья. Кроме того, принят обновленный Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

«В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют ввода в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность устраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей. В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов», — сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно правительственному постановлению, в утвержденный перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящийся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

Таким образом данные изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов. А еще теперь без получения разрешения можно делать перепланировку или переоснащение, но без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции, в офисах, бизнес-центрах, торговых залах магазинов и других помещений относящихся по классу последствий к СС2 и СС3.

Стоит напомнить, что с 1 сентября начала действовать новая строительная норма «Планирование и застройка территорий», в которой содержится несколько десятков принципиальных изменений для улучшения качества жизни людей. В частности четко ограничивается плотность жилой застройки кварталов микрорайонов — 450 человек на гектар плюс 20% при выполнении конкретных условий. Раньше тоже действовали такие ограничения, но при наличии соответствующего обоснования застройщики могли в разы превышать эти нормы, доходя до 1000−2000 человек на гектар и создавая каменные джунгли.

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