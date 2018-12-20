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Украина

На границе с Венгрией собрались огромные очереди (фото)

10:59 20 декабря 2018   290
граница
Инф. «ФАКТОВ»

На западной границе Украины снова очереди. В украинско-венгерском пункте пропуска «Тиса» скопились десятки фур. Некоторые грузовики стоят в очереди уже двое суток. Водители говорят, что проблема на венгерской стороне — таможенники соседней страны не пропускают на оформление более двух машин одновременно.

фуры

По информации Западного управления Госпогранслужбы Украины, к девяти часам утра 20 декабря на КПВВ «Тиса» в очереди на выезд из Украины в Венгрию стояли 50 автомобилей. В других пунктах пропуска очередей не наблюдается.

очередь

Как сообщает ZIK, в очереди на выезд стоят как украинские, так и венгерские автомобили. Заторы начали появляться после выходных, когда увеличился транспортный поток. А 20 декабря проблему усугубили микроавтобусы, которые массово перед праздниками едут в Италию за трудовыми мигрантами. Пассажирский транспорт также оказался в пробке.

Напомним, на украинско-венгерской границе были брошены на произвол судьбы десятки автомобилей. Это связано с вступлением в силу нового закона об оформлении авто.

Фото zik.ua

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