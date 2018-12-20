Появились слухи о расставании Собчак и Виторгана

Шоу-бизнес

В семейных отношениях, казалось бы, счастливой и гармоничной пары, телеведущей Ксении Собчак и Максима Виторгана, который недавно выступил со спектаклем в Киеве, наступили непростые времена. В сети появились слухи о расставании звездной пары. Говорят, Ксения закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым, с которым часто в последнее время появляется на светских мероприятиях и который якобы ради нее ушел от жены Дарии Мороз.

О семейной драме Собчак рассказала светская львица Божена Рынска. Она утверждает, что Ксения еще с лета изменяет Максиму.

«Новый год они встречают не вместе. Ужас, у него ведь ребенок. И тут Виторган выложил фото с голым торсом. Мол, вот, что ты потеряла. Бедный Максим, он с годами все больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета», — заявила Божена в своем телеграм-канале после того, как Максим опубликовал фото с голым торсом.

На скандальное заявление Рынской ни Собчак, ни Виторган не отреагировали. В сети нет и намека на их расставание. Хотя, если присмотреться к фото Ксении за последнее время, то на ее безымянном пальце отсутствует обручальное кольцо. На снимках она запечатлена одна или с сыном Платоном. А в своих постах звезда философствует на жизненные темы. Так в одном из последних она написала: «О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас», — заявила теледива. И продолжила с небольшой паузой: «А те, кто лучше нас… Им просто не до нас!»

Свой комментарий под постом одним из первых оставил Виторган: «Таким образом, мы имеем дело только с теми, кто хуже нас». После чего иронично добавил: «Кстати, отличный слоган для избирательной кампании…».

В Instagram Виторгана последнее совместное фото с Ксенией опубликовано 5 ноября. Они вместе отправились в романтическое путешествие в Будапешт, где супруга, оказывается, побывала впервые в жизни.

Впрочем, вокруг пары Собчак и Виторгана регулярно возникают разные слухи. Недавно в сети обсуждали вторую беременность Ксении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Ани Лорак официально разводится с мужем. Первое слушание в суде дела о разводе состоится в ближайшее время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter