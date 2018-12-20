Европейский суд аннулировал санкции в отношении топ-чиновника времен Януковича

Мир

Бывший премьер-министр Украины в правительстве Януковича Николай Азаров, который находится на территории России , добился отмены санкций, наложенных на него Советом ЕС. Соответствующее решение принял Европейский суд 19 декабря текущего года.

«Решение Совета ЕС от 5 мая 2015 года, о внесении изменений в решение от 2014 года относительно ограничительных мер в отношении некоторых лиц, организаций и органов, что было связано с ситуацией в Украине, аннулируются, в том пункте, который касается господина Николая Яновича Азарова», — говорится в решении суда.

Как сообщает «РадиоСвобода» , при этом Европейский суд не только отменил решение о наложении санкций на Азарова, но и обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру его австрийским адвокатам, возглавляемым Александером Еґґером и Габриэлем Лански, как в ходе начального судебного разбирательства, так и в процессе апелляции.

Следует «возместить расходы, как на рассмотрение в первой инстанции, так и нынешнюю апелляцию», — призвал суд Совет ЕС.

Напомним, Николай Азаров возглавил правительство Украины в 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича. 28 января на фоне событий Революции Достоинства он подал в отставку и покинул территорию Украины. Совет ЕС добавил Азарова в санкционный список, а его активы были заморожены в 2014 году на основе утверждений тогда нового правительства Украины. По решению Европейского суда, бывший премьер был лишен надлежащей правовой процедуры.

Украина направила в Брюссель обвинения в отношении Николая Азарова в тяжелых преступлениях, в частности, присвоении активов государственных энергетических компаний и получении взяток за назначения на должности.

Между тем, европейские юристы заявляют, что Совет ЕС, перед тем, как действовать на основе решений органа власти третьей страны, должен был проверить, было ли это решение принято с учетом прав на защиту и на эффективное юридическое сопровождение.

По мнению Европейского суда, «Совет ЕС обязан при принятии ограничительных мер придерживаться основных прав, которые являются неотъемлемой частью правового порядка ЕС».

В комментарии брюссельскому изданию «Politico» защитник Азарова Александер Еггер назвал решение люксембургского Евросуда «решающим для будущего режима санкций ЕС» и заявил, что Азаров также добивается прогресса в противостоянии обвинению со стороны Киева в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. При этом, адвокат отметил, что из-за опасений относительно своей личной безопасности, его подзащитный не намерен покидать Россию, где от живет с тех пор, как бежал из Киева.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-премьера Азарова, который оспаривал отказ Пенсионного фонда выплачивать ему пенсию, окончательно лишили соцвыплат . Постановление принял Верховный Суд Украины. Оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

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