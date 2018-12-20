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В Украине сделали важное заявление по поводу пенсий в декабре
Информация о выплате пенсий за декабрь 2018 года и январь 2019 года одним платежом в декабре является не достоверной. В декабре пенсионеры получат выплаты за декабрь, а в январе — за январь. Ранее сообщалось, что госкомпания «Укрпошта» в июне 2019 года намерена поднять вопрос о повышении тарифов на доставку пенсий.
Об этом сообщили в Минсоцполитики, отреагировав на распространяемую массмедиа информацию о том, что в декабре этого года пенсионерам выплатят пенсию сразу за два месяца. «СМИ, распространившие эту „новость“, ссылаются на проект постановления, который находится на рассмотрении в Кабинете Министров Украины „О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год“ для обеспечения финансирования выплат в декабре текущего года». Однако этим проектом не предусмотрены авансовые выплаты за январь 2019 года", — заявляют в ведомстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году минимальную пенсию планируют увеличивать в несколько этапов: с 1 мая — до 1564 грн, а с 1 декабря 2019-го — до 1638 грн.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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