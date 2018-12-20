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Шнуров в новом клипе стал жертвой охотницы за деньгами (видео)
Российский музыкант Сергей Шнуров, который недавно женился в четвертый раз, представил новый клип «Золото». В эпатажном видео группа «Ленинград» размышляет над ценностями в жестоком современном мире, которым правят «бабки». В работе музыканты высмеяли меркантильных охотниц за деньгами.
По сюжету клипа, белокурая красотка, которую сыграла звезда шоу «Холостяк-5» Снежана Самохина, поедает на своём пути все осязаемые ценности: ожерелья, золото, дорогие часы. Девушка замечает Шнурова в казино, её внимание привлекает внушительное золотое ожерелье на шее певца. Красавица превращается в настоящее чудовище и разрывает Шнура на части, пожирая жемчужные бусы. «Все бабы любят бабки и фитнес» — поет в это время солистка. «Красота, как известно, в нашем мире товар в нашем мире большом капитала», — подпевает ей Шнуров. Новым клипом группа «Ленинград» также объявила о начале своего концертного стадионного тура.
Ранее «ФАКТЫ» писали о новом клипе украинской группы The Hardkiss «Коханці».
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