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"Хит "Казки" рвет топ в колонии": адвокат Фейгин рассказал о визите к узнику Кремля Сущенко
Российский адвокат Марк Фейгин, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ за шпионаж, побывал у своего подзащитного в колонии. Ранее сообщалось об ужасных условиях содержания узника Кремля в российской тюрьме в деревне Утробино, в частности, сильном холоде.
По его словам, у Романа Сущенко «все наладилось с бытовыми вопросами». «Он передает привет соотечественникам. Сущенко просил передать, что группа „КАЗКА“ с хитом „Плакала“ рвёт топ ИК-11», — пишет в социальных сетях Марк Фейгин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в недавнем письме на волю Роман Сущенко рассказывал, что в колонии его больше всего поразили не сами нечеловеческие условия, а отношение сотрудников ФСИН, которые пытаются запугать, унизить человеческое достоинство заключенных.
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