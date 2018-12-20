Украина

"Хит "Казки" рвет топ в колонии": адвокат Фейгин рассказал о визите к узнику Кремля Сущенко

Российский адвокат Марк Фейгин, который в Европейском суде по правам человека представляет интересы украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ за шпионаж, побывал у своего подзащитного в колонии. Ранее сообщалось об ужасных условиях содержания узника Кремля в российской тюрьме в деревне Утробино, в частности, сильном холоде.

По его словам, у Романа Сущенко «все наладилось с бытовыми вопросами». «Он передает привет соотечественникам. Сущенко просил передать, что группа „КАЗКА“ с хитом „Плакала“ рвёт топ ИК-11», — пишет в социальных сетях Марк Фейгин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в недавнем письме на волю Роман Сущенко рассказывал, что в колонии его больше всего поразили не сами нечеловеческие условия, а отношение сотрудников ФСИН, которые пытаются запугать, унизить человеческое достоинство заключенных.

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