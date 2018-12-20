Украина

Новогоднюю елку в Киеве признали самой красивой в Европе

Новогодняя елка на Софийской площади Киева признана одной из лучших в Европе. Об этом пишет сайт Вest-destinations.

«Столица Украины — идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. В Киеве есть не один, а несколько рождественских базаров. Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади», — говорится на сайте.

Рождественский рынок открыт для посетителей с 19 декабря по 13 января.

Настоящее дерево, высота которого в этом году составила 27 метров, а вместе с верхушкой — все 29, украшено тремя с половиной тысячами игрушек, которые были изготовлены по спецзаказу.

В этом году елку украсили уникальной гирляндой. По задумке организаторов новогодних гуляний в Киеве, сначала елка будет светиться хрустально-белыми огнями, а ближе к Новому году сменит свой наряд. Гирлянды и подсветка будут работать непрерывно (без отключения в ночное время) в ночь на 20 декабря, на 1, 2 и 20 января 2019 года.

На Контрактовой площади 22-метровая елка в этом году украшена игрушками в стиле творчества народной художницы Марии Примаченко . Зимний городок с аттракционами, ярмаркой, фуд-кортами и концертной программой здесь открылся вечером 15 декабря.

В топ-10 также вошли новогодние красавицы, установленные в Вильнюсе, Риме, Праге, Страсбурге, Вене, Будапеште, Инсбруке, Брюсселе, Франкфурте-на Майне.

Как сообщали «ФАКТЫ», в День святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади Киева зажгли огни главной новогодней елки Украины.

Фото «Апостроф»

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