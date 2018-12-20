Украина

Проговорился: в Украине обратили внимание на важные слова Путина о Донбассе

Россия продолжает активно поддерживать фейковые «республики», созданные на оккупированной части Донбасса. В Кремле следят не только за выборами в «ЛДНР», но и «оказывают гуманитарную и другую поддержку» жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, об этом частично признался президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Об этом в своей колонке по итогам пресс-конференции пишет журналист «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов.

На встрече с журналистами глава РФ сказал, что Россия осуществляет «гуманитарную и другую поддержку» жителям оккупированного Донбасса.

«Вот только не уточнил президент РФ, что именно подразумевалось под „другой поддержкой“, — отмечает Ярослав Жаренов — Наверное, речь шла о российских наемниках и вооружении, которое РФ постоянно перебрасывает через неподконтрольный участок российско-украинской границы. Впрочем, как это обычно происходит, Путин не нашел в себе сил признать российское присутствие на Донбассе, не ответив даже на вопрос о возвращении в Россию граждан РФ, попавших в украинские тюрьмы за участие в боевых действиях».

Отвечая на реплику украинского журналиста Романа Цимбалюка, который присутствовал на пресс-конференции Путина, о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю людей, проживающих на Донбассе, о низком уровни жизни там, президент РФ отпарировал, что в Украине становится все хуже и хуже.

«В условиях войны все прощается внутри страны, а снаружи все забывается», — сказал Путин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Кремля, как обычно, опоздал на свою пресс-конференцию , заставив зал ожидать его.

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