Как обычно, опоздал: полное видео пресс-конференции Путина

Мир

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 декабря, провел большую пресс-конференцию в Москве. В числе прочего лидер РФ много говорил об Украине.

На пресс-конференции Путину традиционно задает свой вопрос украинский журналист Роман Цимбалюк, который один из немногих остался работать на территории России после начала агрессии РФ против Украины. На встречу с президентом России в этот раз он пришел с флагом Украины и крымскотатарского народа.

Полное видео пресс-конференции Путина можно смотреть здесь. Начало должно было состояться в 11:00 по киевскому времени, но Путин, как обычно, опоздал. Ключевые моменты и фразы будут освещаться на сайте «ФАКТЫ».

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Основные тезисы пресс-конференции президента РФ читайте в материале «ФАКТОВ» Путин снова не удивил: живет мыслями об Украине и ядерной войне.

Напомним, на днях большую пресс-конференцию давал президент Украины Петр Порошенко, где он отметил успехи страны в получении Томоса, экономической стабилизации и поддержку международных партнеров Украины.

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