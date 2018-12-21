В Украине упростили правила регистрации транспортных средств: что изменится

Украина

Правительство внесло изменения в нормативный акт, регулирующий регистрацию и перерегистрацию транспортных средств в Украине. В частности, за счет отмены одного из обязательных до недавнего времени требований эти процедуры были заметно упрощены. Кроме того, ликвидирована норма о платном предоставлении гражданам информации из базы данных МВД о транспортных средствах. Все это позволит отечественным автомобилистам сэкономить не только время, но и деньги.

Как сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, в процедуре регистрации и перерегистрации транспортных средств произошли изменения. В частности, было отменено требование об обязательном проведении экспертного осмотра автомобиля с целью сверки идентификационных номеров с данными, указанными в документах, при его перерегистрации в связи с установкой газобаллонного оборудования, а также при выдаче временного регистрационного талона при передаче права пользования транспортом. Также не нужно проводить экспертный осмотр при регистрации новых автомобилей, выбраковке старых и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных и места жительства владельца.

По мнению чиновников, отмена этих требований упростит регистрацию и перерегистрацию автомобилей, а также позволит их владельцам сэкономить время и деньги при проведении этих процедур. Напомним, что ранее за экспертный осмотр нужно было заплатить 165 гривен за иномарку или 127 гривен за машину, произведенную в странах СНГ.

Все эти изменения произошли благодаря вступлению в силу постановления правительства от 14 ноября 2018 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины». Этим же документом была ликвидирована и норма о платном предоставлении гражданам информации из базы данных МВД о транспортных средствах. Правда, такие данные позволят выяснить лишь строго определенную информацию: фамилию, имя, отчество, дату рождения надлежащего пользователя транспортного средства (или название юридического лица, его идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины), серию и номер временного регистрационного талона.

Если же этих данных недостаточно и необходимо будет также узнать точный VIN-номер машины, ее марку, модель, год выпуска, объем и мощность двигателя, дату государственной регистрации, цвет, тип топлива, количество владельцев, сидячих мест с местом водителя, ограничения по эксплуатации транспортного средства, данные о прохождении обязательного технического контроля, наличии полиса обязательного страхования «автогражданки», участия в ДТП и количестве подобных происшествий, то за такую информацию все же придется заплатить. Данная информация предоставляется сервисными центрами МВД за 61 гривню (за справку в бумажной форме) либо за 46 гривен (за электронный документ). Эти расценки за предоставление информации, как и за проведение экспертной оценки, установлены постановлением Кабинета министров № 795 от 04.06.2007 года «Об утверждении платных услуг МВД».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новшествах в порядке регистрации и перерегистрации автотранспорта, который передается в управление или продается Нацагентством по розыску коррупционных активов. Также мы сообщали о том, что Верховная Рада подготовила важные изменения в законы о «евробляхах».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter