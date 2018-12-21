- 19:27 Материалы по захваченным украинским морякам в ЕСПЧ до сих пор не поступили
- 19:19 В Брюсселе подтвердили продление антироссийских санкций
- 19:16 В Украине упростили правила регистрации транспортных средств: что изменится
- 18:58 Дело нардепа Березкина: суд оставил под арестом имущество его сына
- 18:52 Расстрел Евромайдана: суд вынес решение по делу снайпера, задержанного в октябре 2018 года
- 18:46 Полезно знать: 10 продуктов, которые очищают организм от токсинов
- 18:41 Дан Балан рассказал, как будет вести своих подопечных к победе на «Голосі країни»
- 18:30 Не только суд, таможня и валюта: Россия и Беларусь создают единую законодательную базу
- 18:16 Дело Сенцова: адвокат отреагировал на планы по его "привлечению к труду"
- 18:11 Критиковавшей платье «Мисс Таиланд Вселенная» блогерше грозит тюрьма за оскорбление дочери короля
В Украине упростили правила регистрации транспортных средств: что изменится
Правительство внесло изменения в нормативный акт, регулирующий регистрацию и перерегистрацию транспортных средств в Украине. В частности, за счет отмены одного из обязательных до недавнего времени требований эти процедуры были заметно упрощены. Кроме того, ликвидирована норма о платном предоставлении гражданам информации из базы данных МВД о транспортных средствах. Все это позволит отечественным автомобилистам сэкономить не только время, но и деньги.
Как сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, в процедуре регистрации и перерегистрации транспортных средств произошли изменения. В частности, было отменено требование об обязательном проведении экспертного осмотра автомобиля с целью сверки идентификационных номеров с данными, указанными в документах, при его перерегистрации в связи с установкой газобаллонного оборудования, а также при выдаче временного регистрационного талона при передаче права пользования транспортом. Также не нужно проводить экспертный осмотр при регистрации новых автомобилей, выбраковке старых и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных и места жительства владельца.
По мнению чиновников, отмена этих требований упростит регистрацию и перерегистрацию автомобилей, а также позволит их владельцам сэкономить время и деньги при проведении этих процедур. Напомним, что ранее за экспертный осмотр нужно было заплатить 165 гривен за иномарку или 127 гривен за машину, произведенную в странах СНГ.
Все эти изменения произошли благодаря вступлению в силу постановления правительства от 14 ноября 2018 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины». Этим же документом была ликвидирована и норма о платном предоставлении гражданам информации из базы данных МВД о транспортных средствах. Правда, такие данные позволят выяснить лишь строго определенную информацию: фамилию, имя, отчество, дату рождения надлежащего пользователя транспортного средства (или название юридического лица, его идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины), серию и номер временного регистрационного талона.
Если же этих данных недостаточно и необходимо будет также узнать точный VIN-номер машины, ее марку, модель, год выпуска, объем и мощность двигателя, дату государственной регистрации, цвет, тип топлива, количество владельцев, сидячих мест с местом водителя, ограничения по эксплуатации транспортного средства, данные о прохождении обязательного технического контроля, наличии полиса обязательного страхования «автогражданки», участия в ДТП и количестве подобных происшествий, то за такую информацию все же придется заплатить. Данная информация предоставляется сервисными центрами МВД за 61 гривню (за справку в бумажной форме) либо за 46 гривен (за электронный документ). Эти расценки за предоставление информации, как и за проведение экспертной оценки, установлены постановлением Кабинета министров № 795
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новшествах в порядке регистрации и перерегистрации автотранспорта, который передается в управление или продается Нацагентством по розыску коррупционных активов. Также мы сообщали о том, что Верховная Рада подготовила важные изменения в законы о «евробляхах».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 751 мм